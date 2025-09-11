قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصروفات المدارس الرسمية لغات 2026 وتفاصيل أقساطها الأربعة ..قرار عاجل
فلاح من المنوفية.. النيابة تحقق في بلاغ البلوجر أدهم سنجر بمشاجرة وصلة دهشور
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 11-9-2025
قرار عاجل من الخطيب في ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للأهلي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء العراق يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية
أهالي المرج يرفضون تحويل مدرسة الأندلس التجريبية من لغات لعربي.. ويطالبون بتدخل الوزير
الكليتان في جسد شيكا .. محامي وفاء عامر يكشف مفاجآت مدوية
بريطانيا على حافة مجاعة صامتة| 14 مليون متضرر و3.8 مليون طفل بلا غذاء كافٍ
مصطفى بكري: إسرائيل وضعت الإقليم بالكامل في خطر بعد هجومها على الدوحة
إدمان أو غيره.. الصحة : حماية سرية المعلومات عن المرضى النفسيين
مصطفى بكري: استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط رسالة التزام بالدبلوماسية البرلمانية
السيطرة على حريق شب فى مخزن خردة بشبرا الخيمة
أهالي المرج يرفضون تحويل مدرسة الأندلس التجريبية من لغات لعربي.. ويطالبون بتدخل الوزير

ياسمين بدوي

حالة من الغضب يعيشها الآن أهالي المرج ، بعد قرار تحويل مدرسة الأندلس الرسمية لغات لمدرسة ابتدائي مشترك عربي.

وفي هذا الإطار ، تلقى موقع صدى البلد استغاثات عديدة من أهالي المرج يطالبون فيها بضرورة تدخل وزير التربية والتعليم ، مؤكدين أن المرج رغم اتساع مساحتها لا تحتوي إلا علي مدرسة المرج الرسمية لغات وهي مدرسة مكتملة المراحل و عالية الكثافة ، ومدرسة الغرفة التجارية" فصل نامي" للمرحلة الإعدادية فقط.

وقالت فاطمة فتحي مؤسس ائتلاف “تعليم بلا حدود” وأدمن جروب حوار مجتمعي تربوي :  مدرسة الأندلس الرسمية لغات في المرج كانت مدرسة تجريبي تخدم أهالي المرج ، وصدر لها كل التراخيص اللازمة وتم تحديد مساحتها ، وبدأ العمل بها وكان الغرض منها تخفيف الكثافة ، ثم تفاجأ الجميع بأنه تم وضع “يافطة” تفيد بأن مدرسة الأندلس الرسمية مدرسة ابتدائي مشترك عربي ، مؤكدةً أن الأهالي أرسلوا مناشدات إلى جميع الجهات المعنية وتجمعوا أمام المدرسة متسائلين ما سبب الإصرار على  تحويل هذه المدرسة الرسمية للغات إلى مدرسة عربي ، كما طالب الأهالي الوزير ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة بسرعة النظر في شكواهم.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر

 

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون  موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد : 

  • مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
  • عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
  •  يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 
  •  موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
  • إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من  السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
  • امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

