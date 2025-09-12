أبرزها أن تكون الفكرة جديدة لم تسجل في أي مكان بالعالم.. خطوات وشروط تسجيل براءة الاختراع

أكد الدكتور ياسر جاب الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، أن مصر تعتمد مسارًا سريعًا نسبيًا في التعامل مع إجراءات فحص براءات الاختراع مقارنة بعدد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قد يستغرق إصدار البراءة من 3 إلى 5 سنوات.

وأضاف جاب الله، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تسريع الإجراءات في مصر يُعد خطوة إيجابية تسهم في دعم المبتكرين والمخترعين، مشيرًا إلى أن عملية الفحص تعتمد على التحقق من الجِدة العالمية للفكرة وليس على المستوى المحلي فقط.

وتابع، أنّ القانون يحدد ثلاثة شروط أساسية يجب توافرها لمنح براءة اختراع، أولها أن تكون الفكرة جديدة ولم يسبق تسجيلها في أي دولة في العالم، أو نشرها في أي بحث علمي، أما الشرط الثاني، فهو أن تحتوي الفكرة على خطوة إبداعية أو "قفزة ابتكارية" تميزها عن ما سبقها من أفكار، والثالث أن تكون الفكرة قابلة للتطبيق الصناعي. وأكد أنه في حال توافر هذه الشروط، تُمنح البراءة دون إشكال.

وطمأن جاد الله المتقدمين بطلبات براءات الاختراع بأن مجرد تقديم الطلب يُعد إثباتًا قانونيًا لملكية الفكرة اعتبارًا من تاريخ التقديم، وهو ما يعني أن صاحب الفكرة يتمتع بالحماية منذ اليوم الأول.

وأشار إلى أن فترة الانتظار التي قد تمتد إلى ثلاث سنوات لا تُشكل خطرًا على الحقوق القانونية للمخترع، طالما أن إجراءات التسجيل جارية، وهو ما يضمن حماية قانونية كاملة للفكرة خلال تلك المدة.



