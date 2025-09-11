حملة تفتيشية موسعة على المحلات والمطاعم بالغردقة لضبط الأسواق وحماية المواطنين

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية مكثفة استهدفت عددًا من المحلات العامة والمطاعم والكافيهات بحي شمال المدينة.في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، وحرصًا على إحكام الرقابة على الأسواق وضمان سلامة المواطنين.

وشملت الحملة، التي جاءت ضمن خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على أماكن بيع وتحضير اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، المرور على 6 منشآت للتأكد من التزامها بالضوابط الصحية والبيئية وسلامة المنتجات المعروضة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لعدم إعلان الأسعار، ومحضر نظافة واحد، بالإضافة إلى 5 إنذارات لعدم وجود رخص إشغال، ومخالفات تتعلق بعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئية. كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت المخالفة بسرعة التوجه إلى الحي لاستكمال إجراءات الترخيص والسجل البيئي وتلافي الملاحظات.

وقد شارك في تنفيذ الحملة ممثلون عن مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، إلى جانب مسؤولي البيئة والسلامة المهنية وهيئة سلامة الغذاء، تحت إشراف مدير إدارة البيئة بالمدينة.