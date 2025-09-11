رئيس مدينة سفاجا يواصل جولاته الميدانية ويلتقي المواطنين بالشارع لمناقشة احتياجاتهم

واصل اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا، في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر نحو الاهتمام بتقديم الخدمات للسادة المواطنين والحرص الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين تنفيذ سلسلة من الجولات الميدانية التفقدية داخل أحياء وشوارع المدينة، في إطار خطة المتابعة اليومية للخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أي مشكلات أو ملاحظات على أرض الواقع.

وخلال جولته اليوم، حرص اللواء محمد صلاح على النزول إلى الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين بشكل عفوي، حيث استوقف عدداً من الأهالي أثناء سيره بشارع الاستاد، واستمع إلى آرائهم وشكاواهم المتعلقة بالخدمات الأساسية، مؤكداً أن الهدف من هذه اللقاءات هو التعرف على المطالب بشكل مباشر ودون وسطاء، والعمل على سرعة حلها بما يحقق رضا المواطن.

كما تفقد رئيس المدينة أحد المخابز الواقعة بشارع الاستاد، حيث تابع سير العمل داخل المخبز وتأكد من توافر الخبز بكميات مناسبة ، وشدّد على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والإنتاج اليومي بما يغطي احتياجات المواطنين.

وخلال وجوده بالمخبز، أجرى سيادته حوارات مباشرة مع المواطنين أثناء حصولهم على الخبز، واستمع إلى آرائهم حول جودة الرغيف وتوقيتات صرفه، إضافة إلى أي ملاحظات تتعلق بالمنظومة، موجهاً بسرعة التعامل مع أي شكاوى تظهر أولًا بأول.

وأكد اللواء محمد صلاح أن هذه الزيارات لن تكون الأخيرة، بل تأتي ضمن خطة عمل متواصلة للوجود الميداني بشكل يومي، وضرورة التفاعل مع المواطنين في أماكن تواجدهم ومتابعة ما يُقدّم لهم من خدمات عامة.

وأشار إلى أن مكتب رئيس المدينة مفتوح دائمًا أمام المواطنين لاستقبال أي شكاوى أو مقترحات، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة لأهالي سفاجا.