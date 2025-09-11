قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة" | شاهد
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة توجه بالتعامل الفوري مع بلاغ العثور على تمساح بالإسكندرية
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات
3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات
أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
سفير مصر بالاتحاد الأوروبي: لا يمكن إقرار السلام بالإقليم دون إقامة دولة فلسطينية

علي مكي

قال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبرج حلف الناتو، إنّ اعتماد البرلمان الأوروبي قرار لوقف المجاعة والمعاناة الإنسانية في غزة له تأثير حل الدولتين، فهو يدعو إلى ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وأنه لا يمكن للسلام أن يتحقق في الإقليم بشكل عام دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 بشكل واضح".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ القرار يطالب الدول الأوروبية -على وجه الخصوصية- بالمضي قدما في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا، إلى أن قرار البرلمان الأوروبي ليس ملزما، لكنه يعبر عن الرأي العام الأوروبي.

وتابع: "هناك تطور مهم حدث أمس، وهو الخطاب الذي ألقته رئيسة المفوضية الأوروبية أمام البرلمان الأوروبي حيث تحدثت بقوة ووضوح ولأول مرة عن ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل، وتحدثت عن ضرورة مراجعة اتفاقية المشاركة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وعن إجراءات عقابية ضد إسرائيل".

وأوضح: "أعتقد أن التحول الواضح في موقف رئيسة المفوضية الأوروبية بهذا الشكل أعطى ضوءً أخضرا للبرلمان الأوروبي من أجل تطوير وتعديل موقفه، وهذا سيؤثر على المجلس الأوروبي الذي يعجز حتى الآن عن فرض إجراءات عقابية ضد إسرائيل نتيجة وجود بعض الدول التي تحول دون الحصول على الإجماع المطلوب كي يتم اعتماد هذه القرارات".

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة

محمد فخري أول الراحلين عن فاركو في يناير.. وثلاث عروض محلية على الطاولة

أحمد سامي يضع مباراة فاركو كمنعطف حاسم لمسيرته مع الاتحاد السكندري

موعد عودة محمد الشامي لمباريات المصري.. وكامل أبو علي كلمة السر في تواجد اللاعب حاليًا بـ قطر

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل كيكة النشا | منفوخة ولذيذة

3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بوصفة الشيف نادية السيد.. سهلة ولذيذة في دقائق

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

