سفير مصر بالاتحاد الأوروبي: لا يمكن إقرار السلام بالإقليم دون إقامة دولة فلسطينية

قال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبرج حلف الناتو، إنّ اعتماد البرلمان الأوروبي قرار لوقف المجاعة والمعاناة الإنسانية في غزة له تأثير حل الدولتين، فهو يدعو إلى ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وأنه لا يمكن للسلام أن يتحقق في الإقليم بشكل عام دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 بشكل واضح".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ القرار يطالب الدول الأوروبية -على وجه الخصوصية- بالمضي قدما في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا، إلى أن قرار البرلمان الأوروبي ليس ملزما، لكنه يعبر عن الرأي العام الأوروبي.

وتابع: "هناك تطور مهم حدث أمس، وهو الخطاب الذي ألقته رئيسة المفوضية الأوروبية أمام البرلمان الأوروبي حيث تحدثت بقوة ووضوح ولأول مرة عن ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل، وتحدثت عن ضرورة مراجعة اتفاقية المشاركة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وعن إجراءات عقابية ضد إسرائيل".

وأوضح: "أعتقد أن التحول الواضح في موقف رئيسة المفوضية الأوروبية بهذا الشكل أعطى ضوءً أخضرا للبرلمان الأوروبي من أجل تطوير وتعديل موقفه، وهذا سيؤثر على المجلس الأوروبي الذي يعجز حتى الآن عن فرض إجراءات عقابية ضد إسرائيل نتيجة وجود بعض الدول التي تحول دون الحصول على الإجماع المطلوب كي يتم اعتماد هذه القرارات".