وكيل الهولندي آرت لانجلير: المدرب وصل القاهرة أمس للبدء في قيادة قطاع الناشئين بالأهلي

تحدث هارولد إيكلكامب وكيل الهولندي آرت لانجلير، عن تفاصيل تولي المدير الفني الهولندي لقيادة قطاع الناشئين في النادي الأهلي.

وقال هارولد إيكلكامب وكيل الهولندي آرت لانجلير في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "آرت لانجلير وصل القاهرة منذ أمس الأربعاء وليس اليوم".

وأضاف: "المدرب سيجتمع مع رئيس النادي الأهلي ورئيس قطاع الناشئين اليوم، آرت ذهب اليوم إلى مقر النادي الأهلي الخاص بقطاع الناشئين، الجلسة ستكون لحسم عدد من الملفات الخاصة بقطاع الناشئين ونظرة النادي له قبل توقيع العقود".

واختتم: "لانجلير يريد حسم العديد من الملفات الخاصة بعمله في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي منها أدوات التدريب ونظرة إدارة الكرة بالأهلي للقطاع وماذا ينتظر منه النادي على المدى القصير والبعيد".