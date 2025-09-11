فضيحة "قبلة كولدبلاي".. زوج كريستين كابوت يكسر صمته بعد كشف العلاقة الغرامية

أدلى زوج كريستين كابوت، المسؤولة التنفيذية في شركة "أسترونومر" للموارد البشرية، بتصريحات علنية لأول مرة منذ تفجر الفضيحة، حيث التقطت الكاميرا لحظة حميمة مع رئيسها التنفيذي آندي بايرون في حفل لكولدبلاي في وقت سابق من هذا الصيف.

أثارت صورة "كابوت وبايرون" واحدة من أكثر اللحظات انتشارًا هذا العام عندما التقطت كاميرا "قبلة" لهما وهما يقفزان من أحضان بعضهما البعض، مما أثار تقارير عن علاقة غرامية مزعومة أدت في النهاية إلى تنازل الطرفين.

في الأسبوع الماضي، كُشف النقاب عن أن كابوت قد رفعت دعوى طلاق من زوجها، أندرو، في 13 أغسطس.

ومع ذلك، وفي تطور جديد في هذه القصة، صرّح متحدث باسم أندرو كابوت لمجلة "بيبول" بأنه وكريستين "انفصلا بشكل خاص وودي قبل عدة أسابيع من حفل كولدبلاي".

وأضاف المتحدث: "كان قرار الطلاق واردًا بالفعل قبل تلك الليلة". الآن وقد أُعلن عن دعوى الطلاق، يأمل أندرو أن يُنهي هذا الأمر التكهنات باحترام، ويمنح عائلته الخصوصية التي لطالما حرصت عليها.

واختتم المتحدث الرسمي قائلاً: "لن يُدلي أيٌّ من كريستين وبايرون بأي تعليق علني".

ولم يُعلن أيٌّ منهما علنًا عن طبيعة علاقتهما حتى الآن.

في مقطع الفيديو الأصلي، الذي صُوّر في 16 يوليو ، قفز الثنائي، اللذان كانا يحتضنان بعضهما، وبايرون يلف ذراعيه حول خصر زميلته من الخلف، من بين ذراعي بعضهما البعض بشكل غريب، بينما ظهرا فجأةً على شاشة عملاقة خلال حفل كولدبلاي في بوسطن غطت مديرة الموارد البشرية وجهها بيديها، بينما انحنى برايون محاولًا الاختباء من الكاميرا.

قال كريس مارتن، قائد فرقة كولدبلاي، من على المسرح: "يا إلهي... إما أنهما على علاقة غرامية، أو أنهما خجولان للغاية. لست متأكدًا مما يجب فعله".