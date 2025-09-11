لابورت يعود إلى بيته القديم.. أتلتيك بلباو يعلن التعاقد مع مدافعه السابق حتى 2028

أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني، الخميس، تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي إيمريك لابورت قادمًا من نادي النصر السعودي، بعقد يمتد حتى صيف 2028، في صفقة تعيد اللاعب إلى النادي الذي نشأ فيه وتألق بقميصه لسنوات.

النادي الباسكي أكد في بيانه أن لابورت، صاحب الـ31 عامًا، يعود إلى المكان الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية، حيث خاض 222 مباراة مع الفريق الأول بين عامي 2012 و2018، وحقق خلالها مسيرة مميزة جعلته أحد أبرز المدافعين في الدوري الإسباني آنذاك.

وجاء في البيان: "يعود قلب الدفاع الدولي إلى أكاديمية ليزاما التي انضم إليها وهو في الخامسة عشرة من عمره، وسيعمل مجددًا تحت قيادة إرنستو فالفيردي، مدربه السابق خلال أربعة مواسم من فترته الأولى مع الفريق".

وبالعودة إلى بداياته، كان لابورت قد صعد سريعًا من فئة تحت 15 عامًا وصولًا إلى الفريق الأول، حيث ظهر لأول مرة في نوفمبر 2012 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، قبل أن يرسخ مكانته كأحد أعمدة دفاع بلباو.

تجربة لابورت خارج إسبانيا بدأت مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث توج معه بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2023، إضافة إلى بطولات الدوري والكؤوس المحلية. وبعدها انتقل إلى النصر السعودي، ليخوض تجربة في دوري روشن قبل أن يقرر العودة إلى الليجا من جديد عبر بوابة ناديه الأم.

عودة لابورت إلى بلباو تمثل تعزيزًا قويًا لخط دفاع الفريق، في وقت يسعى فيه النادي الباسكي لتدعيم صفوفه بخبرة لاعبيه السابقين من أجل المنافسة محليًا وأوروبيًا خلال المواسم المقبلة.