إبراهيم الكرداني: السوشيال ميديا كانت نقطة تحول في حياتي

أكد الإعلامي الدكتور إبراهيم الكرداني، أن تجربته مع السوشيال ميديا كانت نقطة تحول في حياته، مؤكداً أنها أنقذته من الدخول في حالة اكتئاب شديد بعد أن شعر بالفراغ خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح إبراهيم الكرداني، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن تفاعل الجمهور معه عبر التعليقات والدعم المستمر كان له أثر كبير، قائلاً: "لم أكن أتخيل هذا الكم من الحب الذي رصدته من خلال السوشيال ميديا".

وأشار ابراهيم الكرداني، إلى أن منصات التواصل باتت تصل إلى قلوب المشاهدين أكثر من التليفزيون، رغم أنه خاض تجربة الشاشة في قمة مجدها، مضيفاً أن ما ينشره عبر السوشيال ميديا يلقى صدى واسعاً ويتردد بين الناس بشكل سريع.

العمل عبر التليفزيون

ولفت إبراهيم الكرادني، إلى أن العمل عبر التليفزيون يظل مقيداً بظروف البرامج والاستوديوهات، بينما تمنح السوشيال ميديا مساحة أوسع للإبداع ومشاركة الخبرات، قائلاً: "السوشيال ميديا تملأ وقتي وحياتي، وكل يوم أفكر في الجديد الذي يمكن أن أقدمه".