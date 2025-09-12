مجلس الأهلي يستعرض ميزانية الشركة للمنشآت الرياضية

استعرض مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب،خلال اجتماعه الذي عقد مساء الخميس الميزانية ‏الخاصة بشركة الأهلي للمنشآت الرياضية.‏

أشاد المجلس بما حققته الشركة من إنجازات خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بملف المدينة ‏الرياضية، واستاد الأهلي، وجهودها الواضحة في تنفيذ المشروعات التي تلبي طموحات جماهير وأعضاء ‏النادي.‏

وقرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب ، في اجتماعه الذي عقد مساء امس تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2024 وحتى 30- 6- 2025.

وحققت ميزانية النادي نجاحات كبيرة، حيث بلغ إجمالي الميزانية 8,488,000,000 مليار جنيه، فيما حققت كرة القدم فائضًا ماليًّا قدره 45 مليون ‏جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي للنادي هذا العام.