قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ربنا هيجازيني خير.. شاب يعيد 23 ألف دولار لأصحابها في طوخ بالقليوبية
درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات
دعاء يحفظ الأبناء من كل شر.. أفضل كلمات لتحصين الذرية
أسبانيا تطالب بحظر الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية أسوة بروسيا
إلغاء أكثر من 240 رحلة في مطار هانيدا الياباني
ترامب يشتبه في تعمد نتنياهو تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.. تفاصيل
الصحة : إغلاق مستشفى “عين الحياة” بالنزهة لمخالفته شروط الترخيص
مصر تتبنى خطة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية| تقرير
لو مهندس.. وظائف شاغرة في مصر للطيران| قدم الآن
الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للموظف المتورط بمخالفة تراخيص المباني.. تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأكبر في صناعة الطيران.. لوفتهانزا سيتي الألمانية تنضم إلى تحالف ستار العالمي

لوفتهانزا الألمانية
لوفتهانزا الألمانية
نورهان خفاجي

أعلن تحالف ستار العالمي الأكبر في صناعة الطيران، عن ترحيبه بانضمام شركة لوفتهانزا سيتي إيرلاينز، أحدث شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا، والتي تمثلها المجموعة داخل شبكة التحالف. ويأتي هذا الانضمام ليؤكد التزام التحالف المستمر بتعزيز تجربة السفر وتوفير رحلات سلسة ومترابطة للمسافرين حول العالم.

صرّح ريناتو راموس، نائب رئيس تحالف ستار للاستراتيجية المؤسسية، قائلاً: تنضم إلينا لوفتهانزا سيتي إيرلاينز في وقت تتجسد فيه رؤيتنا المشتركة بوضوح أكثر من أي وقت مضى، وهي بناء عالم مترابط وسهل الوصول، وتقديم تجربة سفر متكاملة في كل مرحلة من الرحلة. هذا الانضمام يعزز قدرة التحالف على تقديم قيمة مضافة وخيارات أوسع وتجربة محسّنة لعملائنا في جميع أنحاء العالم."

تتخذ لوفتهانزا سيتي إيرلاينز من ميونيخ وفرانكفورت مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل على ربط المدن الأوروبية بمحاور مجموعة لوفتهانزا، مما يعزز شبكة رحلاتها الطويلة من خلال تشغيل رحلات قصيرة المدى. ويُسهم انضمام الشركة في توسيع شبكة تحالف ستار لتشمل أكثر من 18,000 رحلة يوميًا إلى ما يزيد عن 1,150 وجهة في أكثر من 190 دولة.

من جانبه، أعرب روي ليز، نائب رئيس مجموعة لوفتهانزا ورئيس إدارة الشراكات، عن سعادته بهذا الحدث قائلاً: "يسعدنا أن نشهد نمواً متواصلاً في عضوية مجموعة لوفتهانزا ضمن تحالف ستار، مع انضمام لوفتهانزا سيتي إيرلاينز. هذا الانضمام لا يدعم فقط النمو الاستراتيجي للشركة الجديدة ويعزز تجربة السفر لعملائنا، بل يسهم أيضاً في ترسيخ موقع تحالف ستار كأقوى تحالف طيران في أوروبا. شكري وتقديري لجميع الفرق التي عملت بجهد لتحقيق هذا التكامل في وقت قياسي".
 

لوفتهانزا تحالف ستار ميونيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

تمساح

نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

محمود الخطيب

غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025

الاهلي

اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب

ترشيحاتنا

مروان عطية

مروان عطية يتألق في أحدث ظهور

محمود كهربا ووالدته

محمود كهربا في ظهور جديد مع والدته

رضا عبد العال

رضا عبد العال: الأهلي لو اتعادل أو خسر ماتش إنبي يبيع كل نجومه

بالصور

لا أحد يريد شرائها.. أودي تلغي إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية

آودي
آودي
آودي

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

صبا مبارك تخطف الأنظار بجمالها

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد