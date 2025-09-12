الأكبر في صناعة الطيران.. لوفتهانزا سيتي الألمانية تنضم إلى تحالف ستار العالمي

أعلن تحالف ستار العالمي الأكبر في صناعة الطيران، عن ترحيبه بانضمام شركة لوفتهانزا سيتي إيرلاينز، أحدث شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا، والتي تمثلها المجموعة داخل شبكة التحالف. ويأتي هذا الانضمام ليؤكد التزام التحالف المستمر بتعزيز تجربة السفر وتوفير رحلات سلسة ومترابطة للمسافرين حول العالم.

صرّح ريناتو راموس، نائب رئيس تحالف ستار للاستراتيجية المؤسسية، قائلاً: تنضم إلينا لوفتهانزا سيتي إيرلاينز في وقت تتجسد فيه رؤيتنا المشتركة بوضوح أكثر من أي وقت مضى، وهي بناء عالم مترابط وسهل الوصول، وتقديم تجربة سفر متكاملة في كل مرحلة من الرحلة. هذا الانضمام يعزز قدرة التحالف على تقديم قيمة مضافة وخيارات أوسع وتجربة محسّنة لعملائنا في جميع أنحاء العالم."

تتخذ لوفتهانزا سيتي إيرلاينز من ميونيخ وفرانكفورت مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل على ربط المدن الأوروبية بمحاور مجموعة لوفتهانزا، مما يعزز شبكة رحلاتها الطويلة من خلال تشغيل رحلات قصيرة المدى. ويُسهم انضمام الشركة في توسيع شبكة تحالف ستار لتشمل أكثر من 18,000 رحلة يوميًا إلى ما يزيد عن 1,150 وجهة في أكثر من 190 دولة.

من جانبه، أعرب روي ليز، نائب رئيس مجموعة لوفتهانزا ورئيس إدارة الشراكات، عن سعادته بهذا الحدث قائلاً: "يسعدنا أن نشهد نمواً متواصلاً في عضوية مجموعة لوفتهانزا ضمن تحالف ستار، مع انضمام لوفتهانزا سيتي إيرلاينز. هذا الانضمام لا يدعم فقط النمو الاستراتيجي للشركة الجديدة ويعزز تجربة السفر لعملائنا، بل يسهم أيضاً في ترسيخ موقع تحالف ستار كأقوى تحالف طيران في أوروبا. شكري وتقديري لجميع الفرق التي عملت بجهد لتحقيق هذا التكامل في وقت قياسي".

