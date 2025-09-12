قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

طرح فيلم ماما وبابا في السينما السعودية

ماما وبابا
ماما وبابا
أحمد البهى

استقبلت دور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية، أمس، فيلم ماما وبابا، بعد طرحه في مصر. 

يذكر أن فيلم "ماما وبابا" بطولة محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس ووئام مجدي، ومن تأليف محمد صادق وإنتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي.

ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي في العديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

شاركت ياسمين رئيس منذ عدة أشهر في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” مع دينا الشربيني وكريم عبّد العزيز.

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه.

تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه أمام تحدٍ في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.

