جيش الاحتلال يطالب سكان غزة بالإخلاء الفوري للمدينة
كن رجلا.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
نقابة العاملين بالبترول: القطاع وفر 3.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية
تحذير.. عودة ارتفاع الرطوبة والحرارة نهارا| الطقس اليوم
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 230 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ثروة 1.2 مليار دولار| رجل أعمال برازيلي يثير الجدل بوصية لـ نيمار.. القصة الكاملة
واشنطن: سنتخذ إجراءات ضد البرازيل عقب إدانة الرئيس السابق بولسونارو
إعفاءات خاصة وحظر مشدد.. كيف ينظم القانون المصري حيازة الأسلحة؟
تحذير من ظاهرة وحيدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-9-2025
عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟
تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مد برنامج صيف قطاع المسرح حتى 15 سبتمبر

خالد جلال
خالد جلال
أحمد البهى

أعلن المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، مد العروض الفنية لبرنامج صيف قطاع المسرح، الذى ينظمه ابقطاع على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حتى ١٥ سبتمبر بدلا من ١١ سبتمبر لتصل فترة البرنامج إلى ١٩ ليلة عرض متتالية، وذلك بعد النجاح الكبير للبرنامج وما شهده من إقبال جماهيري على حفلاته الفنية .

وتحيي الفرقة القومية للفنون الشعبية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفلى يوم الجمعة والسبت ١٢ و١٣ سبتمبر، كما تحيي فرقة رضا للفنون الشعبية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، حفل يوم الأحد ١٤ سبتمبر  .

وضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال باليوم المصرى للموسيقى، الذى ينظمه المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، تحيي فرقة النيل للموسيقى والآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، حفل ختام برنامج صيف قطاع المسرح يوم ١٥ سبتمبر .

وأمس الخميس، واصلت فرقة رضا للفنون الشعبية، تقديم روائع رائد استعراضات الفن الشعبي محمود رضا وألحان الموسيقار علي إسماعيل، فى الليلة الخامسة عشرة من برنامج صيف قطاع المسرح، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير الفرقة .  

يشار إلى أن برنامج صيف قطاع المسرح، تقدمه وزارة الثقافة مجانا للجمهور يوميا 9م، وشارك فيه 4 فرق فنية من البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ( رضا للفنون الشعبية، القومية للفنون الشعبية، أنغام الشباب، وشعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية)، كما شاركت الفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالإضافة إلى عدد من الأصوات الشابة الواعدة، وفرق فنية متميزة .

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة خالد جلال قطاع المسرح

