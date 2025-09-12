ربنا هيجازيني خير.. شاب يعيد 23 ألف دولار لأصحابها في طوخ بالقليوبية

الأمانة من أجمل صفات الإنسان حيث ضرب الشاب مصطفى فهمي من قرية أكياد دجوى في مركز طوخ بالقليوبية، أروع الأمثلة في الأمانة والصدق، بعدما عثر على مبلغ مالي كبير يقدر بـ 23 ألف دولار داخل كيس أسود على طريق قرية الصفا.



وقال مصطفى انه فور اكتشافه المبلغ، قام بالإعلان على حسابه على فيسبوك بالعثور على الأموال، وأعرب عن استعداده لتسليمها لأصحابها الحقيقيين.



وفور تواصل معه أصحاب المال، وبعد التأكد من صحة المبلغ، قام بتسليمهم المبلغ كاملاً دون أي نقصان.



وعندما عرض عليه صاحب المال مكافأة مالية تقديرًا لأمانته، رفضها مصطفى قائلاً: "ربنا يجازيني خير".



وقد نال تصرف مصطفى فهمي إشادة واسعة من أهل قريته ومتابعي مواقع التواصل، معتبرين أمانته نموذجًا يُحتذى به في حفظ الحقوق والنزاهة.