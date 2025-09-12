قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أسبانيا تطالب بحظر الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية أسوة بروسيا

مظاهرات في أسبانيا ضد العدوان الإسرائيلي علي غظة
مظاهرات في أسبانيا ضد العدوان الإسرائيلي علي غظة
القسم الخارجي

دعت وزيرة الرياضة الإسبانية بيلار أليغريا إلى فرض حظر شامل على الفرق الإسرائيلية في المنافسات الرياضية الدولية، على غرار ما حدث مع الفرق الروسية عقب بدء حرب أوكرانيا عام 2022، معتبرة أن استمرار مشاركة فرق إسرائيلية في البطولات يمثل "ازدواجية معايير" فاضحة في ظل "الإبادة الجماعية في غزة".

وجاءت تصريحات الوزيرة في مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية، على خلفية الجدل المثار حول مشاركة فريق "إسرائيل-بريميير تك" في سباق فويلتا إسبانيا للدراجات الهوائية، والذي شهد احتجاجات واسعة في عدة مراحل، رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أليغريا أن الوضع في غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء 64 ألفاً معظمهم من المدنيين وفق وزارة الصحة في القطاع، لا يمكن تجاهله من قبل الهيئات الرياضية الدولية، مضيفة: "كما حظر على الأندية الروسية المشاركة في أي منافسة دولية، يجب تطبيق نفس المعيار على إسرائيل، التي ارتكبت مجازر مروعة، قتلت الأطفال ودمرت المستشفيات."

وأشارت الوزيرة إلى أنها تأمل أن يقوم الاتحاد الدولي للدراجات (UCI) بخطوة عملية تمنع مشاركة الفريق الإسرائيلي في السباقات المقبلة، لكنها اعترفت بأن القرار في النهاية يعود للهيئات المنظمة.

وتأثر السباق الإسباني الشهير بشدة بالاحتجاجات الشعبية، إذ تم تقليص بعض المراحل (11 و16)، كما جرى تقليص المرحلة 18 خوفاً من التصعيد، فيما يتوقع أن تشهد المرحلة الأخيرة المقررة الأحد في مدريد موجة احتجاجات جديدة.

يذكر أن الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز اتخذت أحد أقوى المواقف الأوروبية المناصرة لفلسطين، حيث وصفت العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023 بأنه "إبادة جماعية"، وهو ما تسبب في توتر متزايد بعلاقات مدريد مع تل أبيب.

وتختتم الوزيرة تصريحها بالتأكيد: “الرياضة لا يمكن أن تنعزل عن العالم المحيط بها، والاحتجاجات التي نشهدها اليوم في إسبانيا هي انعكاس حقيقي لمشاعر الناس.”

أسبانيا إسرائيل حظر

