في ذكرى بليغ حمدي.. كيف طوع الطرب لصوت أم كلثوم بشكل مدهش

في الوقت التي كانت الساحة الغنائية العربية تعج بالأسماء الكبيرة في عالم الموسيقى والألحان، لمع نجم ملحن شاب اسمه بليغ حمدي، وأعاد تشكيل ملامح الموسيقى العربية بروح جديدة.



ويعتبر التحول الأبرز في مسيرته، حين التقت عبقريته بلحن الكلمة، مع كوكب الشرق أم كلثوم، فكانت النتيجة أعمالاً خالدة تجاوزت حدود الزمن.



أغاني أم كلثوم مع بليغ حمدي



بدأ التعاون بين بليغ حمدي وأم كلثوم في أوائل الستينيات، ورغم صغر سنه مقارنة بكبار ملحنيها مثل محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي، استطاع بليغ أن يفرض نفسه بقوة، وقدّم لها أولى أغنياته "حب إيه" عام 1960، والتي حققت نجاحًا مدويًا، وأكدت أن هناك طاقة لحنية جديدة تستحق أن تُسمع.



امتلك بليغ حمدي قدرة مدهشة على المزج بين الطرب الأصيل والإيقاع المعاصر، وهو ما جعله يجدد في الأغنية الكلثومية دون أن يفقدها هيبتها.



وقدم بليغ حمدي لـ أم كلثوم مجموعة من أنجح أغانيها مثل: "أنساك" (1961)، "ظلمنا الحب" (1962)، "بعيد عنك" (1965)، "فات الميعاد" (1967)، "ألف ليلة وليلة" (1969).



ورغم اختلاف شخصيتيهما، كانت أم كلثوم تمنح بليغ مساحة فنية واسعة، وتثق بحدسه الموسيقي، ليشكل ما قدماه معا تراثا موسيقيا أصيلا من وجدان الجمهور العربي.



لقد استطاع بليغ أن "يطوّع الطرب لأم كلثوم"، وتحول إلى أيقونة لحنية أثبتت أن الإبداع لا يعترف بالعمر وربح الرهان مع الزمن.