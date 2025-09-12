بقالى سنين بلف على دكاترة .. إيمان سلامة تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

وجهت الفنانة إيمان سلامة الشكر الي الاشخاص الذين قاموا بمساندتها في أزمتها الصحية.

ونشرت إيمان سلامة عبر صفحتها علي موقع فيسبوك قائلة: بشكر كل الناس اللي سألت عنى، أنا الحمد لله خفيت وبقيت زى الفل، تجربتى أنا بحكيها للبنات اللي بتعاني من أورام ليفية، أنا بقالى سنين بلف على دكاترة كتيرة، وعدت العملية أخيرا بسلام.

وكان آبرز اعمال ايمان سلامة هو مسلسل البيت الكبير" من بطولة لوسي، وسوسن بدر، مجدي كامل، عبير صبري، داليا مصطفى، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومي فخري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وإيمان سلامة، منى ممدوح، وإيمان مسامح ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.



إيمان سلامة، شاركت من قبل في العديد من الأعمال الفنية منها "الأب الروحى، يونس ولد فضة، سلسال الدم، كاريوكا" وغيرهم.