126 حالة تعاطٍ للمخدرات.. ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
أيمن عاشور يلتقي قيادات مؤسسة STINT لتدويل التعليم
جدل واسع حول صورة روبن نيفيش وأرملة ديوجو جوتا.. القصة الكاملة
النور في وجوههم.. تكريم 1200 حافظ للقرآن الكريم بكفر غطاطي في الهرم
تفاصيل نظام امتحانات طلاب البكالوريا المصرية .. قرار عاجل من وزير التعليم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد السيدة نفيسة
الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة
بحجة السفر للعمل بالخارج.. سقوط أصحاب 6 شركات بتهمة النصب
عقار مائل جديد بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من المحافظة
آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير
غلق قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير .. ما السبب؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بقالى سنين بلف على دكاترة .. إيمان سلامة تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

ايمان سلامة
ايمان سلامة
أحمد البهى

وجهت الفنانة إيمان سلامة الشكر الي الاشخاص الذين قاموا بمساندتها في أزمتها الصحية. 

ونشرت إيمان سلامة عبر صفحتها علي موقع فيسبوك قائلة: بشكر كل الناس اللي سألت عنى، أنا الحمد لله خفيت وبقيت زى الفل، تجربتى أنا بحكيها للبنات اللي بتعاني من أورام ليفية، أنا بقالى سنين بلف على دكاترة كتيرة، وعدت العملية أخيرا بسلام.

وكان آبرز اعمال ايمان سلامة هو مسلسل البيت الكبير" من بطولة لوسي، وسوسن بدر، مجدي كامل، عبير صبري، داليا مصطفى، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومي فخري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وإيمان سلامة، منى ممدوح، وإيمان مسامح ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.


إيمان سلامة، شاركت من قبل في العديد من الأعمال الفنية منها "الأب الروحى، يونس ولد فضة، سلسال الدم، كاريوكا" وغيرهم.

