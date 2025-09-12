سقوط 7 عناصر جنائية غسلوا 200 مليون جنيه

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهمين السبعة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة وترويج المخدرات، عبر محاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية صورية، شراء العقارات واقتناء مركبات فارهة.

وقدرت القيمة الإجمالية للممتلكات التي تم غسلها بنحو 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.