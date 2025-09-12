قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟
بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية
رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين
وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية
​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء
عملية طعن بالقدس.. مصابان إسرائيليان أحدهما بحالة خطيرة
عضو بالشيوخ: مصر الركيزة الأساسية لأي تحرك عربي لحماية الأمن القومي

حسن رضوان

ثمّن النائب محمد شعيب عضو مجلس الشيوخ التحرك الدبلوماسي المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيفاد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى الدوحة للقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر الثابت بدعم قضايا الأمة العربية، والوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة أي تهديدات تمس استقرار المنطقة.

وأوضح شعيب أن الرسالة التي حملها وزير الخارجية إلى الدوحة تؤكد أن مصر ترفض بشكل قاطع المساس بسيادة أي دولة عربية، وأن موقفها المتضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي يعكس عقيدة راسخة بأن الأمن القومي العربي منظومة واحدة مترابطة لا يمكن تجزئتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها قطر تأتي في لحظة دقيقة من تاريخ المنطقة، لمناقشة التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي المتواصل، مشدداً على أن مصر بما تملكه من ثقل تاريخي ودور محوري تواصل جهودها لوقف الاعتداءات وحماية الشعب الفلسطيني، بما يجعلها أساس أي تحرك عربي مشترك جاد لحماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأكد شعيب أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يحمل رسالة واضحة للعالم بأن العرب والمسلمين قادرون على التكاتف واتخاذ مواقف حاسمة عندما يتعرض أمنهم للخطر، داعياً إلى أن تسفر مداولاتها عن نتائج عملية تترجم وحدة الصف العربي والإسلامي إلى خطوات حقيقية تصون السيادة وتدافع عن الحقوق المشروعة للشعوب.

سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب

قوى عاملة النواب: موقف مصر تجاه العدوان الغاشم ضد قطر يعكس روح التضامن العربي

برلماني: شراكة مصر مع البنك الدولي تعزز ثقة المستثمرين وتخلق فرص عمل

إيهاب رمزى عضو مجلس النواب

برلمانى يطالب قمة الدوحة بصياغة ميثاق للتعاون لمواجهة جرائم الاحتلال

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير

فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

