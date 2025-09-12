عضو بالشيوخ: مصر الركيزة الأساسية لأي تحرك عربي لحماية الأمن القومي

ثمّن النائب محمد شعيب عضو مجلس الشيوخ التحرك الدبلوماسي المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيفاد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى الدوحة للقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر الثابت بدعم قضايا الأمة العربية، والوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة أي تهديدات تمس استقرار المنطقة.

وأوضح شعيب أن الرسالة التي حملها وزير الخارجية إلى الدوحة تؤكد أن مصر ترفض بشكل قاطع المساس بسيادة أي دولة عربية، وأن موقفها المتضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي يعكس عقيدة راسخة بأن الأمن القومي العربي منظومة واحدة مترابطة لا يمكن تجزئتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها قطر تأتي في لحظة دقيقة من تاريخ المنطقة، لمناقشة التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي المتواصل، مشدداً على أن مصر بما تملكه من ثقل تاريخي ودور محوري تواصل جهودها لوقف الاعتداءات وحماية الشعب الفلسطيني، بما يجعلها أساس أي تحرك عربي مشترك جاد لحماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأكد شعيب أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يحمل رسالة واضحة للعالم بأن العرب والمسلمين قادرون على التكاتف واتخاذ مواقف حاسمة عندما يتعرض أمنهم للخطر، داعياً إلى أن تسفر مداولاتها عن نتائج عملية تترجم وحدة الصف العربي والإسلامي إلى خطوات حقيقية تصون السيادة وتدافع عن الحقوق المشروعة للشعوب.