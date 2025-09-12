تجميل الجيزة يواصل الاستعداد لبطولة الشركات لكرة القدم الخماسية

أجرى هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية اتصالاً هاتفياً مع مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية لهيئة نظافة وتجميل الجيزة للاطمئنان على استعدادت فريق “تجميل الجيزة”، الذى يشارك فى منافسات بطولة الشركات لكرة القدم الخماسية بمحافظة بورسعيد.

أعرب المهيري عن خالص تمنياته للاعبين بالتوفيق فى المباريات والتي يخوض الفريق المنافسة فيها على لقب البطولة من خلال لعبه اول مبارة له الاثنين المقبل، مؤكدا أن تحقيق البطولة يّعد إنجازاً جديداً للعمل النقابي خاصة أن الفريق يضم لاعبين من التنظيم العمالي.

وقال مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة وتجميل الجيزة، إن اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة، التقى الفريق والجهاز الفني والإداري واللاعبين وطالبهم ببذل أقصى الجهود والحصول على كاس البطولة، منوها إلى حصول الفريق على جوائز مالية في حالة الفوز بكأس البطولة.