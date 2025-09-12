سفير مصر الجديد لدى بوخارست: رومانيا نقطة رئيسية لصادرات مصر في شرق أوروبا

استقبلت "أوانا تويو" Oana Țoiu وزيرة خارجية رومانيا اليوم الجمعة السفير محمد مصطفى عرفي، سفير مصر لدى رومانيا، حيث قدم صورة من أوراق اعتماده.



ونقل السفير محمد عرفي خلال المقابلة تحيات الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية لنظيرته الرومانية، معربا عن تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات وصولاً إلى مستوى الشراكة.



وأكد حرص مصر على أن تكون رومانيا نقطة رئيسية لانتشار أوسع للصادرات المصرية إلى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق، وكذلك أن تكون مصر بوابة لرومانيا إلى القارة الإفريقية، وأن تشهد الفترة المقبلة زخماً متنامياً في مناحي العلاقات الثنائية على اختلاف مجالاتها.



كما أكد السفير تطلع مصر إلى مشاركة الرئيس الروماني في الاحتفالية المزمع عقدها لافتتاح المتحف المصري الكبير، مبرزاً أهمية الحدث على المستوى العالمي، لما يحويه من تراث الحضارة المصرية العظيمة.



من جانبها، رحبت الوزيرة الرومانية بالسفير المصري، معربةً عن تقديرها لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأكدت الحرص على تقوية تلك العلاقات والارتقاء بها سريعاً بما يخدم مصلحة الشعبين، ولا سيما أنه سيتم الاحتفال بمرور 120 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام المقبل، وحرصت على الإشارة إلى أن مصر لها مكانة خاصة لدى رومانيا.