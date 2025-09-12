عمرو دياب يتصدر ترشيحات جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA

أعلنت إدارة جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards عن ترشيح النجم الكبير عمرو دياب للفوز بأربع جوائز موسيقية في عام 2025.

وتصدر الهضبة قائمة الترشيحات على جوائز مطرب العام في إفريقيا، وأفضل مطرب بوب إفريقي ، وأفضل مطرب شمال إفريقي ، بالإضافة إلى جائزة ألبوم العام .

وتعد جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards أكبر حدث موسيقي إفريقي سنوي ، وتشمل 36 فئة تغطي كافة المنطاق الجغرافية والجونرات الموسيقية في قارة إفريقيا.

ويعتبر النجم الكبير عمرو دياب أكثر فنان مرشح لنيل جوائز في أكثر من فئة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه أحدث ألبوماته "ابتدينا" حيث تصدر قوائم الاستماع في مصر والوطن العربي وشمال إفريقيا منذ صدوره حتى الآن.

يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب هو أول فنان عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2016 كأكثر فنان مبيعًا في الشرق الأوسط ، وأكثر فنان عربي حقق جائزة الموسيقى العالمية World Music Awards لسبع مرات خلال مسيرته الفنية.

ألبوم عمرو دياب

من جهة أخرى، طرح عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد بعنوان “ابتدينا”، في أول تعاون له مع شركة سوني ميوزيك العالمية، ليواصل ريادته للمشهد الموسيقي العربي بألبوم يضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

يضم الألبوم الأغاني التالية:

• خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي)

• يالا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

• ماليش بديل (كلمات: تامر حسين – ألحان: إسلام زكي – توزيع: عادل حقي)

• ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: عمرو دياب – توزيع: أسامة الهندي)

• دايما فاكر (كلمات: تامر حسين – ألحان: شادي حسن – توزيع: أحمد إبراهيم)

• شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي)

• ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي)

• يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما)

• هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: وليد سعد – توزيع: أحمد إبراهيم)

• حبيبتي ملاك (كلمات: أمير طعيمة – ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم – توزيع: أحمد إبراهيم)

• بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

• ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

• خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

• قفلتي اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة – ألحان: محمد يحيى – توزيع: وسام عبد المنعم)

• إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي).