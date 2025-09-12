قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
ومازال العطاء موصولا.. الأوقاف: مساعدة غزة واجب ممتد منذ بداية الأزمة
خالد الغندور يعلن خبرا مثيرا عن الخطيب في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب يتصدر ترشيحات جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA

عمرو دياب
عمرو دياب
قسم الفن

أعلنت إدارة جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards عن ترشيح النجم الكبير عمرو دياب للفوز بأربع جوائز موسيقية في عام 2025.

وتصدر الهضبة قائمة الترشيحات على جوائز مطرب العام في إفريقيا، وأفضل مطرب بوب إفريقي ، وأفضل مطرب شمال إفريقي ، بالإضافة إلى جائزة ألبوم العام .

وتعد جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards أكبر حدث موسيقي إفريقي سنوي ، وتشمل 36 فئة تغطي كافة المنطاق الجغرافية والجونرات الموسيقية في قارة إفريقيا.

ويعتبر النجم الكبير عمرو دياب أكثر فنان مرشح لنيل جوائز في أكثر من فئة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه أحدث ألبوماته "ابتدينا" حيث تصدر قوائم الاستماع في مصر والوطن العربي وشمال إفريقيا منذ صدوره حتى الآن.

يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب هو أول فنان عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2016 كأكثر فنان مبيعًا في الشرق الأوسط ، وأكثر فنان عربي حقق جائزة الموسيقى العالمية World Music Awards لسبع مرات خلال مسيرته الفنية.

ألبوم عمرو دياب 

من جهة أخرى، طرح عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد بعنوان “ابتدينا”، في أول تعاون له مع شركة سوني ميوزيك العالمية، ليواصل ريادته للمشهد الموسيقي العربي بألبوم يضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

يضم الألبوم الأغاني التالية:

   •    خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي)

   •    يالا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

   •    ماليش بديل (كلمات: تامر حسين – ألحان: إسلام زكي – توزيع: عادل حقي)

   •    ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: عمرو دياب – توزيع: أسامة الهندي)

   •    دايما فاكر (كلمات: تامر حسين – ألحان: شادي حسن – توزيع: أحمد إبراهيم)

   •    شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي)

   •    ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي)

   •    يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما)

   •    هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: وليد سعد – توزيع: أحمد إبراهيم)

   •    حبيبتي ملاك (كلمات: أمير طعيمة – ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم – توزيع: أحمد إبراهيم)

   •    بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

   •    ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

   •    خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

   •    قفلتي اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة – ألحان: محمد يحيى – توزيع: وسام عبد المنعم)

   •    إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي).

عمرو دياب AFRIMA Awards جوائز الموسيقى الإفريقية الفنان عمرو دياب اغاني عمرو دياب ألبوم عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب

ترشيحاتنا

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. وانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الجمعة 12-9-25025

باسل رحمي

باسل رحمي: لدينا نماذج عديدة تحولت من شركات صغيرة إلى متوسطة وكبيرة

بالصور

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد