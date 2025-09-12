قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يقدم التهنئة لوزير الخارجية السوداني على توليه منصبه الجديد
صفعة لـ تل أبيب.. الإمارات تغلق أبواب معرض دبي للطيران أمام الشركات الإسرائيلية
هل يكرر التتويج؟ 5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس أبرزها مواجهة الزمالك
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
رياضة

شوط أول سلبي بين الاتحادالسكندري وفاركو في الدوري

الاتحاد
الاتحاد
حسام الحارتي

تعادل فريقي الاتحاد السكندري وفاركو سلبيا في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

شهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامه من قبل لاعبى فريق الاتحاد السكندرى دون خطورة حقيقة على المرمى بينما ظهرت هجمات فريق فاركو قليلة خلال أحداث الشوط الأول .


يحتل فريق فاركو المركز الأخير في جدول الدوري برصيد نقطة يتيمة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط فقط.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: أحمد محمود، عبد الغني محمد، محمود شبانة، هشام عادل.

خط الوسط: عمرو صالح، محمد توني، كناريا، كريم الديب، أحمد عيد.

خط الهجوم: فادي فريد.

بينما خاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى..محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع ..أحمد شعبان ، محمد حسين ، معاذ أحمد ، إسلام المزين.

خط الوسط ..جابر كامل ، أحمد البحراوى ، أحمد غز ، محمد فخرى.

الهجوم ..أحمد محمد فؤاد ، كريم الطيب.

الاتحاد السكندري فاركو ستاد برج العرب الجولة السادس الدورى المصرى

