شوط أول سلبي بين الاتحادالسكندري وفاركو في الدوري

تعادل فريقي الاتحاد السكندري وفاركو سلبيا في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

شهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامه من قبل لاعبى فريق الاتحاد السكندرى دون خطورة حقيقة على المرمى بينما ظهرت هجمات فريق فاركو قليلة خلال أحداث الشوط الأول .



يحتل فريق فاركو المركز الأخير في جدول الدوري برصيد نقطة يتيمة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط فقط.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: أحمد محمود، عبد الغني محمد، محمود شبانة، هشام عادل.

خط الوسط: عمرو صالح، محمد توني، كناريا، كريم الديب، أحمد عيد.

خط الهجوم: فادي فريد.

بينما خاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى..محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع ..أحمد شعبان ، محمد حسين ، معاذ أحمد ، إسلام المزين.

خط الوسط ..جابر كامل ، أحمد البحراوى ، أحمد غز ، محمد فخرى.

الهجوم ..أحمد محمد فؤاد ، كريم الطيب.