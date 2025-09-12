قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن العالم.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي| بث مباشر
الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير
الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة
زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع
ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الإفتاء: لها حالتان في الشرع
محافظ البحر الأحمر: القضاء نهائياً على قوائم الانتظار بمستشفى شلاتين

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر القضاء بشكل نهائي على قوائم الانتظار بمستشفى شلاتين، مؤكداً أن ما تحقق خلال يومين فقط يمثل إنجازاً غير مسبوق يعكس جدية الدولة في الارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم الخدمة الطبية المتكاملة لأبناء الجنوب. وشدد المحافظ على أن إنهاء قوائم الانتظار كان توجيهاً مباشراً منذ اللحظة الأولى، وقد تم تنفيذه بالكامل من خلال أكبر قافلة طبية عرفتها المستشفى.

وأوضح المحافظ أن القافلة الطبية، التي نظمتها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة الحجاح الخيرية، شهدت إقبالاً كبيراً من الأهالي وأسهمت في إجراء ما يقرب من مائة عملية متنوعة شملت جراحات العيون والعظام والجراحة العامة، فضلاً عن تقديم آلاف الخدمات الطبية الأخرى من كشف مجاني وصرف علاج وتحاليل طبية متكاملة، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من الفريق الطبي والتزامه بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور إسماعيل العربي مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر أن القافلة استقبلت مئات الحالات في جميع التخصصات، حيث تم الكشف على 326 حالة باطنة و150 حالة جراحة عامة و207 حالة عظام و22 حالة مسالك بولية و199 حالة أطفال و151 حالة نساء وتوليد، بالإضافة إلى 324 حالة رمد و196 حالة أنف وأذن و173 حالة جلدية و199 حالة أسنان و12 حالة علاج طبيعي.

وأضاف العربي أن القافلة أجرت 77 عملية مياه بيضاء للعيون و40 عملية صغرى و8 عمليات كبرى، ليصل إجمالي العمليات إلى قرابة مائة عملية خلال يومين فقط، بجانب إجراء التحاليل الطبية المجانية وصرف العلاج اللازم للمرضى. وأكد أن ما تحقق يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، خاصة مع إنهاء قوائم الانتظار نهائياً، وهو ما يعد استجابة سريعة لتعليمات محافظ البحر الأحمر.

وأشار العربي إلى أن هذا النجاح يعكس تكامل الجهود بين أجهزة الدولة المختلفة، مؤكداً أن مديرية الصحة ستواصل بالتعاون مع الشركاء تكرار هذه التجربة في مدن الجنوب، بما يضمن وصول الخدمة الطبية المتميزة لكل مواطن على أرض المحافظة.
حي جنوب الغردقة يواصل حملاته: غلق محال وثلاجات غذائية غير مرخصة في إطار الحرص على فرض الانضباط ورفع كفاءة منظومة الرقابة على الأنشطة التجارية، وتنفيذاً لتوجيهات معالي اللواء  عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات رئيس مدينة الغردقة، ووفقاً للقوانين المنظمة للمحال العامة، وضرورة التحقق من سلامة التراخيص وصلاحية المعروضات داخل الثلاجات والمحلات الغذائية واصل حي جنوب الغردقة، برئاسة اللواء أحمد مهدي، حملاته التفتيشية المكثفة بنطاق الحي.وقد أسفرت الجهود الميدانية، التي شارك فيها قسم المحلات بالحي، عن:

غلق ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمنطقة النجدة لمخالفتها الاشتراطات.

غلق محل تجاري بشارع الباشا لعدم استيفائه التراخيص القانونية.

 تأتي هذه الحملات في سياق خطة شاملة لضبط السوق المحلي والتأكد من التزام المنشآت بالقوانين، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وحقوق المستهلكين.

وناشدت رئاسة الحي السادة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بضرورة مراجعة وتحديث التراخيص الصادرة ،الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية. وعدم الانسياق خلف المخالفات التي تعرضهم للمساءلة القانونية والغلق الإداري.

