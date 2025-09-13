أخبار القليوبية | إزالة 18 تعديا بقرى الخانكة.. شاب يعيد 23 ألف دولار لأصحابها في طوخ.. إصابة 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص على كوبري قليوب

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة 18 حالة تعدٍّ بقرى الخانكة

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال الحملة المكبرة لإزالة 18 حالة تعدٍ وبناء مخالف وذلك في اطار جهود محافظة القليوبية لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء التي تمثل تهديدًا خطيرًا للثروة العقارية واهدار الأرض الزراعية بالمحافظة.



تأتي هذه الحملة ضمن فعاليات الموجة 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تستهدف استعادة هيبة الدولة وإنفاذ القانون. وشملت الإزالات 12 حالة بناء مخالف بدون ترخيص، بالإضافة إلى 6 حالات جمالونات مقامة بشكل مخالف على أراضٍ زراعية.

وقد نفذت هذه الحملة في ثلاث مناطق رئيسية وهي قرى عرب العيايدة وسرياقوس والقلج التابعين لمركز ومدينة الخانكة.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تم تنفيذها بناءً على تعليمات مباشرة من المحافظ، بعد أن رصدت وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة المخالفات.

ووجه المهندس أيمن عطية بتشكيل لجنة فورية برئاسة الدكتور السكرتير العام، لتنفيذ الإزالة بشكل عاجل وفوري، ما يؤكد على سرعة الاستجابة للقضاء على هذه التعديات لتحقيق الردع العام والحفاظ علي هيبة الدولة والتأكيد علي عزم المحافظة علي عدم السماح بأي مخالفات بناء جديدة.

ربنا هيجازيني خير.. شاب يعيد 23 ألف دولار لأصحابها في طوخ

الأمانة من أجمل صفات الإنسان حيث ضرب الشاب مصطفى فهمي من قرية أكياد دجوى في مركز طوخ بالقليوبية، أروع الأمثلة في الأمانة والصدق، بعدما عثر على مبلغ مالي كبير يقدر بـ 23 ألف دولار داخل كيس أسود على طريق قرية الصفا.

وقال مصطفى انه فور اكتشافه المبلغ، قام بالإعلان على حسابه على فيسبوك بالعثور على الأموال، وأعرب عن استعداده لتسليمها لأصحابها الحقيقيين.

وفور تواصل معه أصحاب المال، وبعد التأكد من صحة المبلغ، قام بتسليمهم المبلغ كاملاً دون أي نقصان وعندما عرض عليه صاحب المال مكافأة مالية تقديرًا لأمانته، رفضها مصطفى قائلاً: "ربنا يجازيني خير".

وقد نال تصرف مصطفى فهمي إشادة واسعة من أهل قريته ومتابعي مواقع التواصل، معتبرين أمانته نموذجًا يُحتذى به في حفظ الحقوق والنزاهة.

إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري قليوب

شهد أعلى كوبري قليوب في اتجاه القاهرة، حادث انقلاب ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا دون وقوع وفيات، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري قليوب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتجري الأجهزة الأمنية حاليًا الفحص والمعاينة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.