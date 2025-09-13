قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة فتح : القدس لن تكون جزءًا من إسرائيل الكبرى
مجموعة السبع تطالب باستخدام أصول روسيا السيادية لتمويل دفاع أوكرانيا
أحمد حسن: الحديث عن مشاكل بين حسام حسن وحلمي طولان فتنة وكلام فارغ
رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك
الولايات المتحدة تفرض قيودا على الإمارات و5 دول.. ما السبب؟
هذا الفعل ينجي العبد يوم القيامة.. تعرف عليه
موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025
أحمد موسى يناشد الخطيب بالاستمرار في الأهلي
الغاء التدوير واستعادة 3 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
جودي أحمد سعد: أغاني والدي حالة فنية نعيشها مع الأسرة والمقربين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
خالد الغندور يكشف عن غيابات الزمالك إمام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار القليوبية | إزالة 18 تعديا بقرى الخانكة.. شاب يعيد 23 ألف دولار لأصحابها في طوخ.. إصابة 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص على كوبري قليوب

الشاب مصطفى فهمي
الشاب مصطفى فهمي
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة 18 حالة تعدٍّ بقرى الخانكة 

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية،  أعمال الحملة المكبرة لإزالة 18 حالة تعدٍ وبناء مخالف وذلك في اطار جهود محافظة القليوبية  لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء التي تمثل تهديدًا خطيرًا للثروة العقارية واهدار الأرض الزراعية بالمحافظة.


تأتي هذه الحملة ضمن فعاليات الموجة 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تستهدف استعادة هيبة الدولة وإنفاذ القانون. وشملت الإزالات 12 حالة بناء مخالف بدون ترخيص، بالإضافة إلى 6 حالات جمالونات مقامة بشكل مخالف على أراضٍ زراعية.
وقد نفذت هذه الحملة في ثلاث مناطق رئيسية وهي قرى عرب العيايدة  وسرياقوس والقلج التابعين لمركز ومدينة الخانكة.
الجدير بالذكر أن هذه الحملة تم تنفيذها بناءً على تعليمات مباشرة من المحافظ، بعد أن رصدت وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة المخالفات.
ووجه المهندس أيمن عطية بتشكيل لجنة فورية برئاسة الدكتور السكرتير العام، لتنفيذ الإزالة بشكل عاجل وفوري، ما يؤكد على سرعة الاستجابة للقضاء على هذه التعديات لتحقيق الردع العام والحفاظ علي هيبة الدولة والتأكيد علي عزم المحافظة علي عدم السماح بأي مخالفات بناء جديدة.

ربنا هيجازيني خير.. شاب يعيد 23 ألف دولار لأصحابها في طوخ

الأمانة من أجمل صفات الإنسان حيث ضرب الشاب مصطفى فهمي من قرية أكياد دجوى في مركز طوخ بالقليوبية، أروع الأمثلة في الأمانة والصدق، بعدما عثر على مبلغ مالي كبير يقدر بـ 23 ألف دولار داخل كيس أسود على طريق قرية الصفا.

وقال مصطفى انه فور اكتشافه المبلغ، قام بالإعلان على حسابه على فيسبوك بالعثور على الأموال، وأعرب عن استعداده لتسليمها لأصحابها الحقيقيين.
وفور تواصل معه أصحاب المال، وبعد التأكد من صحة المبلغ، قام بتسليمهم المبلغ كاملاً دون أي نقصان وعندما عرض عليه صاحب المال مكافأة مالية تقديرًا لأمانته، رفضها مصطفى قائلاً: "ربنا يجازيني خير".
وقد نال تصرف مصطفى فهمي إشادة واسعة من أهل قريته ومتابعي مواقع التواصل، معتبرين أمانته نموذجًا يُحتذى به في حفظ الحقوق والنزاهة.

إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري قليوب 

شهد أعلى كوبري قليوب في اتجاه القاهرة، حادث انقلاب ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا دون وقوع وفيات، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري قليوب.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتلقي الإسعافات اللازمة.
وتجري الأجهزة الأمنية حاليًا الفحص والمعاينة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صورة أرشيفية

أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم مع الأهالي

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تنظم قافلة مجانية بمبنى عياداتها الخارجية

الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود

بن طلال آل سعود : مصر قلب العرب والحاضنة للثقافات والشعوب

بالصور

رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد