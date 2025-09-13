صبا مبارك تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة صبا مبارك ، جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وتألقت صبا مبارك، بإطلالة جذابة مرتدية هاف ستومك باللون الروز نسقت معة بنطلون باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز صبا مبارك بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد صبا مبارك، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



