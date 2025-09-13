من 1 صباحًا إلى 2 ظهراً.. قطع المياه الإثنين عن قرى أبوصير والمعصرة والمناشي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى (أبو صير الملق ، معصرة أبوصير ، مناشي أبو صير ) بمركز الواسطى ، اعتبارا من الساعة 1 صباح يوم الاثنين المقبل 15 سبتمبر الجاري وحتى الساعة 2 ظهر نفس اليوم، وذلك نتيجة توقف محطات مياه معصرة أبوصير الجديدة و القديمة ، بسبب أعمال إحلال وتجديد محطة رفع أبو صير

وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الإحلال والتجديد بمحطة الرفع لضمان انتظام تقديم الخدمة ، فأنها تناشد المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.