القبض على مقلد الكتب الروائية والأدبية بالمرج

استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مخزن تابع لإحدى شركات الشحن “بدون ترخيص”، بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بشحن وتوزيع العديد من الكتب الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة والصادرة عن كبرى دور النشر، وتصديرها للخارج بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية بقصد تحقيق الربح المادى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبحوزته 40702 نسخة من الكتب الروائية والأدبية المنسوخة لعدد من دور النشر بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.