رفع 8 أطنان قمامة وتراكمات خلال حملة نظافة مكثفة في الأقصر

نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة نظافةمكثفة بنطاق حي شمال مدينة الأقصر، تضمنت إستكمال غسل ونظافة الجزر الجانبية والوسطى وأعمدة الإنارة خلال الوردية الليلية فضلاً عن تفريغ جميع حاويات القمامة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر .

وأوضح الدكتور علي الشرابي، أنه تم رفع المخلفات المتولدة يوميًا من نقاط التجميع وغسل ونظافة الأرصفة وأعمدة الإنارة، بما في ذلك إزالة القمامة من جور الزراعات المتواجدة بالارصفة ، حيث وصلت كميات القمامة المرفوعة إلى حوالي 8 طن من القمامة والتراكمات.

شارك في الحملة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر ، وأشرف سعد الدين مهدي رئيس حي شمال.