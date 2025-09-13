مدبولي من محيط المتحف الكبير: نقترب من لحظة تاريخية تُجسد عظمة مصر أمام العالم

نقلت قناة “إكسترا نيوز” عاجل عن الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا في أول نوفمبر المقبل، حيث بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية اليوم، السبت، لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، وذلك لمتابعة الأعمال على الأرض وضمان جاهزية كل التفاصيل قبل الحدث العالمي المرتقب.

وفد وزاري رفيع يرافق رئيس الوزراء في جولته

رافق رئيس الوزراء في جولته كل من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به.

مدبولي: نحرص على إخراج حدث عالمي يليق بالحضارة المصرية

أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجولة تأتي في إطار الحرص الشديد على متابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من دفع وتيرة التنفيذ بالمشروعات المختلفة بالمنطقة المحيطة بالمتحف، مع اقتراب الافتتاح الرسمي لهذا الصرح الحضاري العملاق، الذي يُعد الأكبر من نوعه في العالم المخصص لحضارة واحدة.

وقال إن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بظهور المنطقة في أبهى صورة حضارية، لا سيما أن المتحف الكبير يمثل واجهة مصر الثقافية والسياحية أمام العالم، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية لضمان نجاح الاحتفالية الكبرى التي تُعد حدثًا استثنائيًا في تاريخ مصر الحديث.

رئيس الوزراء: نتابع على مدار الساعة.. ونسابق الزمن

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه عقد اجتماعًا موسعًا قبل أيام مع الوزراء المعنيين ومسئولي الجهات التنفيذية المعنية بالاحتفالية؛ لمراجعة كل الترتيبات والاستعدادات اللوجستية، وتابع: "اليوم نتابع من موقع العمل على الأرض حجم ما تم تنفيذه بالفعل، ونرصد ما تبقى من أعمال حتى نصل إلى صورة متكاملة تعكس روعة وعراقة الحضارة المصرية".

كما شدد رئيس الوزراء على أن الأعمال الجارية تشمل تطوير جميع الطرق المؤدية إلى المتحف، والميادين، والفراغات المحيطة، لضمان سهولة وصول الزوار والضيوف من مختلف أنحاء العالم.

المتحف الكبير.. أيقونة مصر الجديدة

ويُعد المتحف المصري الكبير من أكبر المتاحف على مستوى العالم، ويضم كنوزًا فرعونية غير مسبوقة، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، ومن المتوقع أن يستقطب ملايين الزوار سنويًا، ما يجعله نقطة جذب عالمية وداعمًا قويًا لقطاع السياحة في مصر.