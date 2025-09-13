كأس الإنتركونتيننتال.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

عقد اليوم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ضيفا على بيراميدز في التاسعة مساء الأحد ١٤ سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الجديد الأزرق في الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي أوكلاند سيتي اللون الأصفر في الأبيض والجورب الأزرق، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة ومواعيد وصول الفريقين والتجهيزات المطلوبة لإقامة تلك المواجهة الهامة في بداية مشوار كأس إنتركونتيننتال.

حضر الاجتماع من جانب نادي بيراميدز، مصطفى طنطاوي ممثلا عن الإدارة التنفيذية، واللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وزياد زيدان إداري الفريق.