منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن
التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
الموساد يحذر: الهجوم على قطر قد يضر أكثر مما ينفع إسرائيل
كيفية حفظ النعم من الزوال؟.. الإفتاء: بـ عملين يُديمها الله عليك
تقدم جديد..رفع العلم الروسي فوق نوفونيكولاييفكا
فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها
صحيفة أمريكية: ترامب يرفض المخاطرة سياسيًا بسبب نتنياهو
سحب منخفضة برذاذ .. إعلان مهم من الأرصاد
مش هسيب حقي .. محمد رمضان يوجّه رسالة ساخرة لـ «كاردي بي» | صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
تحرك شاحنات القافلة 36 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بتهمة غسل 70 مليون جنيه .. زوجان يُواجهان السجن 7 سنوات

السجن
السجن
معتز الخصوصي

أعلنت وزارة الداخلية أنه إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى وزوجته – مقيمان بالقاهرة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات قدرت تلك الممتلكات بـ (70) مليون جنيه تقريباً.

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

وزارة الداخلية غسل الأموال المواد المخدرة قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال

