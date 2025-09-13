مصر تنظم مؤتمر وزراء الداخلية العرب لمسئولي حقوق الإنسان في الغردقة

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر الحادي عشر لمسئولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية.

وكان المؤتمر قد انعقد تحت رعاية محمود توفيق وزير الداخليةباستضافة من وزارة الداخلية المصرية بمدينة الغردقة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025م، وشارك فيه ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، البرلمان العربي، لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (مركز التدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية)، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (FRONTEX)، المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية.

ناقش المؤتمر عددا من المواضيع المهمة من بينها: رؤية لتطوير إدارات حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية في العصر الرقمي، آليات التنسيق والتعاون بين أجهزة الشرطة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان،

واعتمد المؤتمر خطة مرحلية أولى لتنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني،