الإصلاح والنهضة: تصويت الأمم المتحدة لصالح حل الدولتين يجدد الأمل في السلام

قال المستشار نشأت عبد العليم، عضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة، وأمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صوت بأغلبية ساحقة لصالح حل الدولتين يعكس لحظة تاريخية مهمة في مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح أن الموافقة الساحقة للجمعية العامة للأمم المتحدة على إعلان "خطوات ملموسة" نحو حل الدولتين هو تطور إيجابي يُجدد الأمل في إمكانية إيجاد تسوية عادلة وشاملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف “عبد العليم”، في بيان، أن هذا الإعلان، الذي حصل على تأييد 142 دولة، يُشكل خطوة حقيقية نحو تسوية القضية الفلسطينية، ويبعث برسالة قوية بأن المجتمع الدولي لم ييأس من حل الدولتين كطريق وحيد للسلامن.

وأوضح أن الإعلان يوازن بين إدانة هجمات حماس في 7 أكتوبر وإدانة الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية، وهذا يعكس موقفًا أكثر عدالة وشمولية؛ كما أن المطالبة بالإفراج عن الأسرى ووقف الحرب تؤكد على ضرورة العمل الفوري لإنهاء المعاناة الإنسانية.

وأضاف أنه لطالما كانت مصر في طليعة الدول الداعمة لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولا يقتصر دورها فقط على الدعم الدبلوماسي، بل يتعداه إلى الوساطة الفعالة والجهود المستمرة لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أن الجهود المصرية المُكثفة في هذا الإطار تؤكد على التزامها الأبدي بالقضية الفلسطينية كقضية أمن قومي، ومشاركتها في الجهود الدولية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كانت وستظل حجر الزاوية في أي مسعى جاد لتحقيق السلام.