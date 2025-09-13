مصر القوَمي: اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية خطوة مفصلية لإنهاء الاحتلال

قال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي ، إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح مشروع القرار المتعلق بإعلان نيويورك والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، يعد تحولًا جوهريًا في مسار القضية الفلسطينية، ورسالة حاسمة للمجتمع الدولي بضرورة الوقوف في وجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح روفائيل ، في بيان له، أن هذا القرار يضع حدًا لمحاولات إسرائيل المستمرة لتقويض حل الدولتين وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، مشددًا على أن تبني المجتمع الدولي لمبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية يعكس رغبة جماعية في وقف العدوان الدموي على غزة، ويمثل بداية لمرحلة جديدة من الضغوط السياسية والدبلوماسية التي قد تجبر إسرائيل على التراجع عن سياساتها العدوانية.

وأضاف روفائيل أن أهمية هذا التصويت تكمن في أنه يمنح الفلسطينيين اعترافًا أمميًا متجددًا بحقوقهم المشروعة، ويعيد التأكيد على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا عبر تسوية عادلة تُنهي الاحتلال وتوقف الانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد رئيس حزب مصر القومي، أن هذا القرار يعد مكسبًا تاريخيًا يعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة التعنت الإسرائيلي، داعيًا في الوقت نفسه الدول العربية والإسلامية إلى استثمار هذا الزخم الدولي وتكثيف الجهود لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني على أرض الواقع، حتى تتحول هذه القرارات من أوراق تصويت إلى خطوات عملية تُفضي إلى إنهاء الحرب وإنقاذ ما تبقى من فرص لتحقيق السلام العادل والشامل.