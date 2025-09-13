بسمة وهبة تكشف الجرح الأعمق في حياتها: لم أعش تجربة الأمومة كاملة

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن واحدة من أكثر التجارب إيلامًا في حياتها، خلال لقاء إذاعي عبر إذاعة راديو مونت كارلو الدولية، حيث فتحت قلبها للحديث عن معاناة شخصية ظلت طي الكتمان لسنوات.

"أولادي لم يعيشوا معي".. الجرح الذي لا يندمل

قالت وهبة بأسى:"الجرح الحقيقي في حياتي أن أولادي لم يعيشوا معي.. هذا الجرح ما زال ينزف حتى اليوم".

وأضافت أنها كانت تضطر للسفر خصيصًا لرؤيتهم، الأمر الذي حرمها من خوض تجربة الأمومة كما كانت تحلم. وأكدت أن هذا البُعد أثر فيها عاطفيًا ونفسيًا، كما أثّر في أولادها.

سر بكائها مع أغنية "طمني عليك"

اعترفت بسمة وهبة بتأثرها الكبير بأغنية الفنان محمد فؤاد "طمني عليك"، موضحة أنها تعكس مشاعرها العميقة تجاه أولادها، وقالت:"الأغنية كانت بتتلاعب بيا وتدفعني للبكاء، لأنها تلامس الجرح اللي عشته في البعد عن أولادي."

كما تحدثت وهبة عن بداياتها الإعلامية، مشيدة بالدعم الذي تلقته من والد أبنائها، واصفة إياه بأنه "رجل طيب ومحترم"، مضيفة:“حياتي كانت جميلة، لكنه مثل أي إنسان قد تدفعه الظروف لاتخاذ قرارات أخرى.”