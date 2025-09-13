قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لاستكمال أعمال إزالة مبانٍ مخالفة بالخانكة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حملة إزالة مكبرة ضمن فعاليات الموجة 27، استهدفت التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز الخانكة وذلك في إطار جهود محافظة القليوبية لإزالة التعديات بمختلف أشكالها.
وتأتي هذه الحملة التي تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية كخطوة رادعة لوقف نزيف التعديات الذي يلتهم الرقعة الزراعية الخضراء، وشملت الإزالات عدداً من الحالات الصارخة التي أُنشئت بالمخالفة للقانون خلال الفترة الماضية.


ففي قرية عرب العيايدة تم إزالة مبنيين أحدهما مكون من أرضي و6 أدوار والآخر من أرضي و5 أدوار على مساحة 250 متراً حيث تم إنشاؤهما بالمخالفة وبدون ترخيص وتمت الإزالة بشكل كلي وتسويتهما بالأرض بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها
كما امتدت الحملة لتشمل التعديات على الأراضي الزراعية في قرية سرياقوس حيث تم إزالة 3 جملونات على مساحة 2200 متر مربع بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدٍ بالخرسانة المسلحة على مساحة 1400 متر مربع.


وأكد المهندس أيمن عطية أن المحافظة لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية مشدداً على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل أولوية قصوى، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية تواصل عملها الدؤوب لمكافحة هذه الظاهرة بهدف إعادة الانضباط وحماية حقوق الأجيال القادمة في أراضٍ آمنة ومنتجة.

