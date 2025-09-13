قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا.. جدل داخلي واسع بعد دعوة فون دير لاين لفرض عقوبات على إسرائيل
زعيم الأغلبية: خفض التنسيق الأمني مع إسرائيل رسالة سيادية قوية.. واعتماد حل الدولتين انتصار للشرعية
موعد ومكان جنازة أرملة الراحل سيد مكاوي
وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسئول روسي سابق: العقوبات الأوروبية على روسيا ألحقت ضررًا أكبر بالاقتصاد الأوروبي

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
محمد البدوي

صرّح الدكتور سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي ومدير معهد الدراسات السياسية، بأن الاتحاد الأوروبي أصبح أداة تنفيذ للسياسات الأمريكية، وليس شريكًا ذا رؤية مستقلة في النظام الدولي، مشيرًا إلى أن العقوبات الأوروبية على روسيا ألحقت ضررًا أكبر بالاقتصاد الأوروبي مقارنة بالضرر الذي لحق بالاقتصاد الروسي. 

وأضاف ماركوف أن موسكو ترى أن واشنطن تدفع أوروبا إلى "الانتحار الاقتصادي" عبر فرض قيود تجارية وخطوات غير عقلانية تهدد الاستقرار الإقليمي.

وفي تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، مع الاعلامية روان علي ، أوضح ماركوف أن الحديث عن إمكانية استغناء أوروبا عن الغاز الروسي خلال 12 شهرًا، كما صرّح بعض المسؤولين الأوروبيين، هو خطاب دعائي أكثر من كونه واقعيًا، لأن البنية التحتية للطاقة في أوروبا لا تزال مرتبطة بشدة بالإمدادات الروسية.

 

سد الفجوة بالشكل المطلوب

 وأضاف أن البدائل المتاحة، سواء من الغاز الأمريكي أو من دول الشرق الأوسط، لا تستطيع سد الفجوة بالشكل المطلوب من حيث الكمية أو السعر.

وأكد ماركوف أن موسكو تعمل حاليًا على تعزيز علاقاتها مع آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، من خلال إنشاء تحالفات اقتصادية واستراتيجية تُمكّنها من تجاوز الاعتماد على السوق الأوروبية. 

وأشار إلى أن روسيا تدرك تمامًا أن العودة إلى طاولة التفاوض مع أوروبا لا يمكن أن تتم إلا بعد إعادة صياغة العلاقات على أسس متكافئة، تضمن الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

واختتم ماركوف حديثه بالتأكيد على أن روسيا، رغم التحديات، لم تُعزل كما كانت تأمل واشنطن، بل أصبحت أكثر فاعلية على المسرح الدولي. واعتبر أن المستقبل القريب سيشهد مزيدًا من الانشقاقات داخل المعسكر الغربي بسبب التكاليف الباهظة للصراع مع روسيا، والتي لن تتحملها بعض الدول الأوروبية على المدى الطويل.

https://www.youtube.com/watch?v=wu49sZoK14U

روسيا روسيا وأوكرانيا الحرب الروسية البترول الروسي الشرق الاوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة

إضافة المواليد 2025.. كل ما تريد معرفته عن استمارة التموين الجديدة

تشارلي كيرك

مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب

دراسة: مرض نفسي يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد