محاكمة 4 متهمين بخلية حدائق القبة.. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين فى القضية رقم 283 لسنة 2025، جنايات حدائق القبة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2015، وحتي 4 مايو 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأضافت التحقيقات حيازة المتهم الأول سلاح ناري غير مششخن، وحيازة طلقات نارية، وانضمام المتهمين من الثانى وحتي الرابع لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول وحتى الأخير اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.