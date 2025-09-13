حافلة الزمالك تصل استاد برج العرب لمواجهة المصري بالدوري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لخوض مباراة المصري، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.