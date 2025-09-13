الزمالك والمصري على صفيح ساخن.. من يحسم قمة برج العرب

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم، السبت، حين يحل الزمالك ضيفًا على المصري البورسعيدي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة للمباراة

تذاع المباراة عبر قناة ON Time Sports 1، مع تغطية شاملة من خلال استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أهم أحداث اللقاء.

حكم مباراة الزمالك والمصري

يتولى مهمة إدارة المباراة الحكم محمود ناجي، ويساعده كل من، سامي هلهل ومحمد مجدي سليمان، بجانب الحكم الرابع أحمد عبد الله، بينما يتواجد على تقنية الفيديو الحكم الدولي أحمد الغندور ويعاونه أحمد جمال.

صراع الصدارة

المباراة تكتسب طابعًا خاصًا، كونها تجمع بين صاحب الصدارة المصري برصيد 11 نقطة، والزمالك الوصيف برصيد 10 نقاط، الفارق الضئيل في النقاط يمنح اللقاء أهمية كبرى في سباق القمة، ويزيد من الحافز لدى اللاعبين.

تحديدات فنية لكلا الفريقين

بدخل الزمالك تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا، اللقاء باحثًا عن استعادة توازنه بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام وادي دجلة (2-1)، وسط طموح كبير بمصالحة جماهيره وانتزاع صدارة الدوري.

أما المصري بقيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي، فيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد انطلاقة قوية هذا الموسم، ويراهن على مجموعة من اللاعبين البارزين، بينهم: صلاح محسن، عبد الرحيم دغموم، منذر طمين، كينجسلي إيدو، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمر الساعي.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق – محمود بنتايج.

الوسط: أحمد فتوح – عبد الله السعيد – نبيل عماد "دونجا".

الهجوم: خوان ألفينا بيزيرا – ناصر ماهر – عدي الدباغ.

تشكيل المصري المتوقع

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: أحمد عيد – باهر المحمدي – خالد صبحي – عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة – عبد الرحيم دغموم – أحمد علي عامر – منذر طمين.

خط الهجوم: صلاح محسن.