جماهير المصري تزحف إلى ستاد برج العرب لدعم الفريق أمام الزمالك| صور

شهدت محافظة بورسعيد اليوم أجواءً جماهيرية حافلة، حيث احتشدت أعداد كبيرة من جماهير النادي المصري البورسعيدي لدعم ومؤازرة فريقها قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل الممتاز، باستاد برج العرب في محافظة الإسكندرية.

ورفعت جماهير المصري أعلام النادي وهتفت بشعارات التشجيع المعتادة التي تعكس ارتباطهم القوي بفريقهم، في مشهد يعكس شغف المدينة الساحلية بكرة القدم وحرصها الدائم على الوقوف خلف لاعبيها في مختلف البطولات.

وأكد مشجعو المصري أن حضورهم بكثافة يهدف إلى بث الحماس في نفوس اللاعبين وتحفيزهم على تحقيق الفوز أمام الزمالك، ومواصلة المشوار بقوة في البطولة والاستمرار في المركز الأول بالمسابقة.

يأتي اللقاء وسط ترقب كبير من جماهير الكرة المصرية، نظراً لقوة الفريقين والتاريخ الطويل للمواجهات بينهما، حيث يسعى المصري لتعزيز رصيده من النقاط، بينما يطمح الزمالك إلى العودة بنتيجة إيجابية في صراع المنافسة على الصدارة.