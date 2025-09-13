قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
غزة.. أول سفينة ضمن أسطول الصمود تغادر ميناء تونس
انقلاب ميكروباص على طريق السباعية بإسنا يسفر عن 7 مصابين
الخارجية: تحويلات المصريين بالخارج أصبحت المصدر الأول للعملة الصعبة
وزير الخارجية: هناك دولًا غربية قدمت الدروس في احترام حقوق الإنسان وتقف خرساء اليوم
محافظ أسوان: إدراج غرب سهيل ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة هدية كبرى من الرئيس السيسي
صعود جديد لـ الذهب مساء اليوم 13-9-2025
أحمد سعد نقاش وآخر طبيب.. أبرز مهن الفنانين قبل الشهرة
إطلاق اسم علي المصيلحي على منحة بنك ناصر الدراسية للطلاب المتفوقين
وزير الخارجية: ما يحدث في غزة يهدد القضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إنقاذ حياة طفل تعرض لحادث سقوط جدار خرساني بمستشفى منوف العام

عملية جراحية في المنوفية
عملية جراحية في المنوفية
مروة فاضل

تمكن الفريق الطبي بمستشفى منوف العام، في محافظة المنوفية من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ست سنوات عقب تعرضه لحادث سقوط جدار خرساني نتج عنه إصابات بالغة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبإشراف مباشر من الدكتور حاتم طاحون مدير المستشفى.

فور استقبال الطفل بقسم الطوارئ، تم حجزه في قسم العناية المركزة للأطفال ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وإجراء الفحوصات اللازمة التي أوضحت وجود كسر في قاع الجمجمة، كسر في عظمة الفخذ الأيسر، تجمعات دموية وكدمات حول الكلية والرئة.

وقد جرى تجهيز غرفة العمليات بشكل عاجل، حيث أجرى الفريق الطبي عملية دقيقة ومعقدة استمرت عدة ساعات تضمنت: استكشاف البطن وتقييم الإصابات الداخلية، إصلاح تمزق بالمثانة وإيقاف النزيف الداخلي، تثبيت الكسور العظمية، إزالة التجمعات الدموية حول الأعضاء الحيوية.

 شارك في العملية فريق متميز ضم كلًا من الدكتور جمال ضرغام – استشاري الجراحة، الدكتور حنفي خروب – استشاري الجراحة، الدكتور نسيم عماد – أخصائي الجراحة، الدكتور محمد داعوش – أخصائي الجراحة، الدكتور سعيد عتمان – استشاري التخدير،الدكتور سيد درويش – استشاري الأشعة، الدكتور مجدي المشد – استشاري المسالك البولية، الدكتور محمد مصطفى – طبيب مقيم بالإضافة إلى الدكتورة وفاء كامل والدكتورة دعاء – أخصائيي العناية المركزة للأطفال، وفريق تمريض العمليات.

وقد تكللت العملية بالنجاح، حيث استقرت حالة الطفل، وتم فصله عن جهاز التنفس الصناعي ليعود للتنفس الطبيعي، وبدأ في استعادة وعيه تدريجيًا، وما زال تحت الملاحظة الدقيقة بالعناية المركزة، مع مؤشرات إيجابية على تحسن حالته الصحية.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الشكر والتقدير إلى الفريق الطبي بمستشفى منوف العام على جهودهم المخلصة التي أسهمت في إنقاذ حياة الطفل، مؤكدًا أن المديرية تضع دائمًا على رأس أولوياتها دعم المستشفيات وتوفير الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة بما يضمن سلامة المواطنين.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مديرية الصحة صحة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ترشيحاتنا

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

بالصور

خارجة من الشمس .. تحذير | عاصفة جيومغناطيسية تصدم الأرض غدا

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية
عاصفة شمسية

ماذا يحدث لك عند المشي 150 دقيقة فى الأسبوع

فوائد المشي
فوائد المشي
فوائد المشي

خطوة بخطوة.. طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل والصوص الأحمر

طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل والصوص الأحمر
طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل والصوص الأحمر
طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل والصوص الأحمر

تساقط الشعر وإسمرار البشرة وحب الشباب.. أعراض تكيس المبايض

تكيس المبايض
تكيس المبايض
تكيس المبايض

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد