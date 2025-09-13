إنقاذ حياة طفل تعرض لحادث سقوط جدار خرساني بمستشفى منوف العام

تمكن الفريق الطبي بمستشفى منوف العام، في محافظة المنوفية من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ست سنوات عقب تعرضه لحادث سقوط جدار خرساني نتج عنه إصابات بالغة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبإشراف مباشر من الدكتور حاتم طاحون مدير المستشفى.

فور استقبال الطفل بقسم الطوارئ، تم حجزه في قسم العناية المركزة للأطفال ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وإجراء الفحوصات اللازمة التي أوضحت وجود كسر في قاع الجمجمة، كسر في عظمة الفخذ الأيسر، تجمعات دموية وكدمات حول الكلية والرئة.

وقد جرى تجهيز غرفة العمليات بشكل عاجل، حيث أجرى الفريق الطبي عملية دقيقة ومعقدة استمرت عدة ساعات تضمنت: استكشاف البطن وتقييم الإصابات الداخلية، إصلاح تمزق بالمثانة وإيقاف النزيف الداخلي، تثبيت الكسور العظمية، إزالة التجمعات الدموية حول الأعضاء الحيوية.

شارك في العملية فريق متميز ضم كلًا من الدكتور جمال ضرغام – استشاري الجراحة، الدكتور حنفي خروب – استشاري الجراحة، الدكتور نسيم عماد – أخصائي الجراحة، الدكتور محمد داعوش – أخصائي الجراحة، الدكتور سعيد عتمان – استشاري التخدير،الدكتور سيد درويش – استشاري الأشعة، الدكتور مجدي المشد – استشاري المسالك البولية، الدكتور محمد مصطفى – طبيب مقيم بالإضافة إلى الدكتورة وفاء كامل والدكتورة دعاء – أخصائيي العناية المركزة للأطفال، وفريق تمريض العمليات.

وقد تكللت العملية بالنجاح، حيث استقرت حالة الطفل، وتم فصله عن جهاز التنفس الصناعي ليعود للتنفس الطبيعي، وبدأ في استعادة وعيه تدريجيًا، وما زال تحت الملاحظة الدقيقة بالعناية المركزة، مع مؤشرات إيجابية على تحسن حالته الصحية.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الشكر والتقدير إلى الفريق الطبي بمستشفى منوف العام على جهودهم المخلصة التي أسهمت في إنقاذ حياة الطفل، مؤكدًا أن المديرية تضع دائمًا على رأس أولوياتها دعم المستشفيات وتوفير الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة بما يضمن سلامة المواطنين.