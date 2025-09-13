يبحث الكثير عن سعر طن الحديد اليوم السبت 13/9/2025، حيث شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، زيادة جديدة في أسعار الحديد -بمستوياتها أمس، وذلك وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم السبت 13/9/2025 في مصر

وتزايدت معدلات البحث من قبل المواطنين والمستثمرين عن أسعار طن الحديد بأنواعه المختلفة، وخاصة سعر طن الحديد الاستثماري وسعر حديد عز، باعتبارهما الأكثر تداولًا في السوق، خاصة بعد قرار وزارة الاستثمار فرض رسوم إغراق 16.2% (بحد أدنى 4613 جنيه للطن) على واردات البليت المستخدم في صناعة حديد التسليح.

سعر طن الحديد الاستثماري وعز

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 36380 جنيهًا بزيادة قدرها 1046 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس، وهو ما يعكس استمرار وتيرة الارتفاع في السوق.

كما بلغ سعر حديد عز 39161 جنيهًا، مسجلًا زيادة بنحو 768 جنيهًا مقارنة باليوم السابق، ليظل محتفظًا بمكانته كأعلى سعر بين منتجات الحديد.

أسعار الحديد في الشركات الأخرى

تباينت أسعار الحديد في باقي الشركات حيث سجل حديد المراكبي نحو 37500 جنيه للطن، بينما بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 38500 جنيه.

في المقابل استقر سعر حديد العشري عند 36200 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد المصريين 38000 جنيه للط.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

على النقيض من اتجاه أسعار الحديد، شهدت أسعار الأسمنت تراجعًا طفيفًا في تعاملات اليوم.

سجل سعر طن أسمنت الرمادي 3896 جنيهًا بانخفاض قدره 114 جنيهًا عن الأمس، ما يعكس حالة من التباين في حركة أسعار مواد البناء

وبلغ سعر طن أسمنت حلوان 3470 جنيهًا، فيما سجل سعر طن أسمنت السويدي 3650 جنيهًا.

أما سعر طن أسمنت الفهد فقد وصل سعر الطن إلى 3350 جنيهًا، بينما سجل طن أسمنت السويس نحو 3450 جنيهًا.

تشير هذه الأرقام إلى حالة من التباين الواضح بين أسعار الحديد والأسمنت في السوق اليوم، حيث واصل الحديد ارتفاعه الملحوظ بينما شهد الأسمنت انخفاضًا نسبيًا في السوق.