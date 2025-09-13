قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: عرض جديد من الزمالك لتجديد عقد محمد السيد
أرملة تشارلي كيرك: زوجي كان مبشرا برحمة الله.. ورسالته ستستمر
2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص
︎"الطفولة والأمومة" يعلن عن ميثاق شرف لمناهضة جريمة ختان الإناث
أبو العينين: الاحتلال يتمدد والحرب تتسع والعالم يتفرج في صمت
أزعج ممولين وأغضب دوائر القرار.. تفاصيل جديدة تكشف سبب اغتيال تشارلي كيرك
تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس لجنة الكود المصري: انهيارات العقارات سببها غياب ثقافة الصيانة

حسام البرمبلي
حسام البرمبلي
محمد البدوي

قال الدكتور حسام البرمبلي، رئيس لجنة الكود المصري للتشغيل وصيانة المباني، إن ملف صيانة العقارات الآيلة للسقوط في مصر يعد من أكثر الملفات تعقيدًا، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت الكود المصري للصيانة والتشغيل بتكليف من رئيس الوزراء عام 2017، عندما كان الدكتور مصطفى مدبولي وزيرًا للإسكان، ثم توسع العمل لاحقًا ليشمل إعداد كود عربي موحد من خلال جامعة الدول العربية والمجلس العربي لإدارة الأصول في الرياض.

وأضاف البرمبلي، في حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشكلة لا تكمن في غياب الكود وإنما في عدم وجود آليات واضحة لتنفيذه، ما أدى إلى استمرار انهيارات المباني نتيجة الإهمال أو نقص الوعي، مؤكدًا أن الكود نص على إجراءات متعددة تشمل الصيانة الدورية والوقائية، وصولًا إلى الصيانة الاستباقية والتنبؤية باستخدام أدوات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

وشدد البرمبلي على أن ثقافة المالك أو المطور هي العامل الأساسي في الحفاظ على سلامة المباني، لافتًا إلى أن الصيانة لا يجب أن تقتصر على مرحلة ما بعد التشغيل، بل تبدأ من التصميم عبر مراجعة سلامة المبنى وإمكانية تطبيق خطط الصيانة عليه منذ البداية.

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أرشيفية

طرد الأمريكيين مقابل الحماية من إسرائيل.. إيران تعرض درعها الصاروخي على قطر

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

الأجهزة الأمنية

صورته وهو مخالف .. سائق توك توك يسير عكس الاتجاه ويتعدى على سيدة بالإسكندرية|فيديو

واقعة حدائق القبة

تاجر مخدرات معروف .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شارون بحدائق القبة

جثة

مصرع شاب إثر سقوطه من علو بمنطقة أرض اللواء في الجيزة

بالصور

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

القهوة
القهوة
القهوة

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

