رئيس لجنة الكود المصري: انهيارات العقارات سببها غياب ثقافة الصيانة

قال الدكتور حسام البرمبلي، رئيس لجنة الكود المصري للتشغيل وصيانة المباني، إن ملف صيانة العقارات الآيلة للسقوط في مصر يعد من أكثر الملفات تعقيدًا، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت الكود المصري للصيانة والتشغيل بتكليف من رئيس الوزراء عام 2017، عندما كان الدكتور مصطفى مدبولي وزيرًا للإسكان، ثم توسع العمل لاحقًا ليشمل إعداد كود عربي موحد من خلال جامعة الدول العربية والمجلس العربي لإدارة الأصول في الرياض.

وأضاف البرمبلي، في حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشكلة لا تكمن في غياب الكود وإنما في عدم وجود آليات واضحة لتنفيذه، ما أدى إلى استمرار انهيارات المباني نتيجة الإهمال أو نقص الوعي، مؤكدًا أن الكود نص على إجراءات متعددة تشمل الصيانة الدورية والوقائية، وصولًا إلى الصيانة الاستباقية والتنبؤية باستخدام أدوات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

وشدد البرمبلي على أن ثقافة المالك أو المطور هي العامل الأساسي في الحفاظ على سلامة المباني، لافتًا إلى أن الصيانة لا يجب أن تقتصر على مرحلة ما بعد التشغيل، بل تبدأ من التصميم عبر مراجعة سلامة المبنى وإمكانية تطبيق خطط الصيانة عليه منذ البداية.