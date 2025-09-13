تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على المصري

علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على فوز الأبيض على المصري بثلاثية، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الغندور في تصريحاته عبر قناة "أون سبورتس" عقب المباراة: "عنوان المباراة هو (الزمالك يُلحق أول هزيمة للمصري.. وعين الحسود)، وعين الحسود لأن الثلاثة لاعبين الذين أحرزوا أهداف اليوم يبدأون بحرف العين".

وأضاف: "هذه أفضل مباراة قدمها الزمالك منذ بداية الموسم، صنع فيها فرص كثيرة أمام متصدر الدوري وحظ أوفر للنادي المصري الذي لم يتلقى الهزيمة منذ البطولة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لابد أن نشيد بفيريرا، بعد المباراة الجيدة التي قدمها، والتي كان تكتيكها على أعلى مستوى، لذلك فهو استحق الفوز عن جدارة.

وحقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على حساب المصري، ضمن قمة مواجهات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري، بثلاثية دون رد، جاءت عن طريق عمر جابر وعدي الدباغ وعبدالله السعيد.