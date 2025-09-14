قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يدعو دول الناتو لوقف استيراد النفط الروسي ويلوح برسوم جمركية كبيرة ضد الصين
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين7» لمحدودي ومتوسطي الدخل
دعاء جميل في جوف الليل .. يغفر ذنبك ويقضي حاجتك
بعد تصدّر الزمالك .. خالد الغندور يسخر من ترتيب الأهلي في الدوري
قرار مفاجئ | «الخطيب» ينسحب من انتخابات الأهلي لهذا السبب
ريال مدريد يواصل الصدارة بالعلامة الكاملة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني
عملان يُدخِلانك الجنة ويُبعِدانك عن النار.. تعرّف عليهما
جمال عبد الحميد: سأصوت لحازم إمام إذا ترشح لرئاسة الزمالك
مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي
اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر
البيان الختامي لـ «الاتحاد من أجل المتوسط»: حل الدولتين أساس السلام ورفض الممارسات الإجرامية لإسرائيل
حقوقك كاملة في البيع والشراء.. متى يحق للمستهلك استرجاع أمواله وفقًا للقانون؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البيان الختامي لـ «الاتحاد من أجل المتوسط»: حل الدولتين أساس السلام ورفض الممارسات الإجرامية لإسرائيل

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
عدسة احمد بيسو   -  
عبد الرحمن سرحان
  • الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تعتمد خطة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين ضفتي المتوسط
  • تأكيد الدور البرلماني في دعم جهود السلام والاستقرار بالشرق الأوسط
  • الاتفاق على وضع سياسات جديدة لتمكين الشباب وزيادة مشاركة النساء وحماية حقوق الأطفال
  • الجمعية تضع تغير المناخ والتنوع البيولوجي في صدارة أولوياتها
  • مصر تستضيف مؤتمر التعاون الاقتصادي في نوفمبر المقبل بمناسبة 30 عامًا على مبادرة برشلونة
  • القاهرة تحتضن مؤتمر سياسات الشباب وتمكين المرأة في أبريل 2026
  • ترحيب واسع بنيّة مصر تنظيم منتدى التعاون الاقتصادي للمتوسط
  • مطالبات بتفعيل أمانة الجمعية وتعيين الأمين العام الدائم قريبًا بالأمم المتحدة
  • تأكيد أولوية تلبية احتياجات النساء والشباب في سوق العمل وتنمية المهارات
  • اجتماعات شرم الشيخ تشدد على وضع المتوسط في قلب الأجندة الأوروبية والإقليمية
  • دعوة لاستمرار الدبلوماسية البرلمانية لتحقيق السلام ووقف النزاعات
  • مكتب الجمعية يدعو إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار في المنطقة
  • إدانة عرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية وتسببها في مجاعة شمال غزة
  • مطالبة بتمكين المنظمات الإنسانية وحماية البنية التحتية في غزة
  • دعوة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين بأمان
  • إدانة الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي والتهجير القسري للسكان في غزة
  • رفض السماح لحماس بالاحتفاظ بسيطرة سياسية أو عسكرية على القطاع

اعتبرت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أن حل الدولتين هو الإطار الواقعي والعادل الوحيد القادر على تحقيق السلام والأمن والتعايش المستدام في المنطقة.

وأدانت في بيانها الختامي للاجتماعات التي جرت في شرم الشيخ برئاسة مصر، ممارسات إسرائيل الانتقامية ضد الدول الأعضاء التي اعترفت بدولة فلسطين أو أعلنت نيتها القيام بذلك، واعتبرتها ابتزازًا دبلوماسيًا غير مبرر.

كما دعمت بالكامل العقوبات الدولية الحالية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين والعناصر النشطة العنيفة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، ودعت إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي.

وثمنت الجهود التي بذلتها الرئاسات الإسبانية والمغربية السابقة والبرلمان الأوروبي، التي كان لها تأثير مهم على عمل الجمعية والشراكة الأورو-متوسطية الأوسع.


وعُقدت اجتماعات مكتب وتوسيع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط (PA-UfM) في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2025 في شرم الشيخ، مصر، تحت رئاسة مصر.

حضر الاجتماعات ممثلو برلمانات مصر، البرلمان الأوروبي، المغرب، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، وتركيا.

هدفت الاجتماعات إلى تقديم ومناقشة أولويات السنة لرئاسة مصر، ومشاركة جدول أعمال أنشطة الجمعية، ومعالجة أبرز التحديات الإقليمية الراهنة.

افتتح الاجتماعات رئيس مجلس النواب المصري، المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وترأسها النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس.


وافق مكتب وتوسيع مكتب الجمعية على الأولويات التالية التي ستشكل أساس توصيات اللجان الموضوعاتية الخمس:

- تعزيز التكامل الاقتصادي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بالتناغم مع ميثاق البحر الأبيض المتوسط القادم الذي تروج له المفوضية الأوروبية؛

- دور البرلمانات في تعزيز جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط؛

- تعزيز سياسات الشباب، وزيادة مشاركة النساء في عمليات صنع القرار، ودعم حقوق الأطفال كركائز أساسية لمستقبل مستقر ومستدام في المنطقة.

- تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

واتفقوا على تنظيم مؤتمر حول التعاون الاقتصادي للاحتفال بالذكرى الثلاثين لمبادرة برشلونة، المزمع عقده في القاهرة في 28-29 نوفمبر 2025، حيث ستُعقد اللجان البرلمانية الخمس للجمعية.

كما حددوا مؤتمرًا حول سياسات الشباب وتمكين المرأة، المقرر عقده في 23-24 أبريل 2026.

رحبوا بنيّة رئاسة مصر تنظيم منتدى التعاون الاقتصادي، وأكدوا أن البحر الأبيض المتوسط يجب أن يحتضن جدول أعمال بناءً مرة أخرى. التكامل الاقتصادي الأكبر هو خطوة رئيسية لتحقيق هذا الهدف.

كما عبّروا عن رغبتهم في جعل أمانة الجمعية، التي تتخذ من روما مقرًا لها، فعالة في أقرب وقت، وأكدوا الالتزام بإنهاء تعيين الأمين العام الدائم في القريب العاجل.

أكدوا أن توفير استجابات مستدامة ومتناسقة لاحتياجات النساء والشباب في المنطقة يجب أن يكون أولوية في تصميم السياسات. يواجه كل من الفئتين تحديات محددة في الوصول إلى سوق العمل والبقاء فيه، وكذلك في تطوير مهاراتهم. ومن الضروري الاعتراف بهذه التحديات لتشكيل سياسات شاملة ومستقبلية.

شددوا على أن البحر الأبيض المتوسط هو مساحة مشتركة تواجه تحديات معقدة، وتتطلب وضعها في صلب الأجندة الأوروبية والإقليمية. وأكدوا الحاجة القصوى لمواصلة السعي لتحقيق السلام، والأمن، والاستقرار، والحوار، واحترام القانون الدولي.

في شأن السلام والدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية البرلمانية والجمعية، أكد مكتب وتوسيع مكتب الجمعية أهمية استمرارية العمل الذي تم تحت الرئاسة الإسبانية السابقة عام 2024، حيث تبنت الجمعية موقفًا موحدًا يدعو إلى وقف فوري للنزاع.

دعا إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة ومنسقة لضمان وقف شامل ومستدام لإطلاق النار.

أدانت بشدة عرقلة الحكومة الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مما تسبب في مجاعة في شمال غزة.

عبرت عن القلق من تدمير البنى التحتية الأساسية في غزة، ودعت إلى تمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية وفعالية.

دعت إلى بذل جهود أقوى من جميع الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين بأمان.

أدانت الانتهاكات المتكررة للقانونين الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في غزة، بما في ذلك النزع القسري للسكان.

جدّدت رفض السماح لحركة حماس بالاحتفاظ بأي سيطرة سياسية أو عسكرية في قطاع غزة.

أدانت كافة الهجمات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك الهجوم الأخير في القدس الذي أودى بحياة أبرياء، من بينهم مواطن إسباني.


ويلتزم مكتب وتوسيع مكتب الجمعية بالعمل من أجل أجندة إيجابية للبحر الأبيض المتوسط، تستند إلى سياسات طموحة ومبنية على رؤية مستقبلية.

وأعربوا عن أملهم أن يرتقي ميثاق البحر الأبيض المتوسط الجديد، المزمع تقديمه من المفوضية الأوروبية، إلى تحديات المنطقة ويساهم في إحياء عملية التكامل الأورو-متوسطية، خصوصًا في هذا العام الرمزي الذي يصادف الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط شرم الشيخ المستوطنين الإسرائيليين المساعدات الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

ترشيحاتنا

الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب

دراسة: مرض نفسي يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد