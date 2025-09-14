بعد خضوعه لجراحة في القلب.. عبدالحميد بسيوني يوجّه رسالة لجماهيره

وجه عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لنادي حرس الحدود، رسالة لجماهيره، عقب خضوعه لعملية جراحية في القلب.

وكتب عبدالحميد بسيوني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :٠اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله عملية بسيطة في القلب بفضل الله ثم دعوات الناس الطيبة الجميلة في كل مكان أشكر الله على ما تم".



وأضاف: "وكل الشكر لمجلس إدارة نادي حرس الحدود بقيادة اللواء أسامة داود واللواء على فراج نائب قائد القوات وكل مجلس الإدارة كلا باسمه وصفته وكل الشكر الجهاز الفني والإداري والطبي وكل ما ينتمي لهذا النادي الكبير".

وأتم: "أشكر كل الأطباء وطاقم التمريض وكل من يعمل في المستشفى وكل الشكر والتقدير والاحترام لكل من دعا لنا بظهر الغيب وكل من سال علينا سواء بالحضور أو بالاتصال أو على وسائل السوشيال ميديا من الأهل والأحباب والأصدقاء ومن جميع طوائف الشعب المصري الجميل بمختلف انتمائاته وسامحوني لعدم الرد على الجميع وربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويبعد عنكم جميعا كل سوء شكرا من القلب للجميع".