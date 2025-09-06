قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
أحمد الشيخ: بداية حرس الحدود في الدوري "قوية"

حرس الحدود
حرس الحدود
ياسمين تيسير

أكد أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود الحالي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش السابق، أن الفريق العسكري كان محظوظًا بعدم اللعب في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، مشددًا على أنهم شاهدوا جميع المباريات وتابعوا كل المنافسين، وهو ما ساعدهم في تحقيق نتائج إيجابية قبل التوقف الدولي.

وقال "الشيخ" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ربنا كرمنا وكسبنا في أول مباراة على أرضنا على حساب البنك الأهلي، مؤكدًا أن حرس الحدود يمضي بخطى ثابتة في الدوري، والفريق يأخذ الأمور خطوة بخطوة.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري السابق: “كابتن عبد الحميد بسيوني مدرب كبير ومتمرس ولديه خبرات كبيرة في الدوري، لديه القدرة على صناعة فريق جيد بأقل الإمكانيات، وهو ما اتضح في المباريات التي خضناها، وهو من المدربين القلائل الذين توجوا ببطولة”.

وواصل لاعب طلائع الجيش السابق: فوزنا على البنك الأهلي أحد أقوى فرق الدوري وأحد الفرق التي دعمت صفوفها بكل قوة في الميركاتو الصيفي، كانت من أفضل المباريات التي خضناها حتى الآن، اجتهدنا واشتغلنا صح وربنا كرمنا، مؤكدًا: هدفي في البنك الأهلي لم يكن متوقعًا، أخذت القرار في لحظة نتيجة تميزي في التسديد، جسمي لم يكن في وضعه الطبيعي، لكن ربنا كرمني بالهدف بالشكل اللي ظهر به.

واختتم أحمد الشيخ حديثه: فرحتي بهدفي في البنك الأهلي كانت مختلفة، حصل لي "إيرور" في دماغي، أول مباراة في الموسم، هدف فوز حاسم في فريق كبير بحجم البنك الأهلي، مشاركاتي القليلة الموسم الماضي، كل الأفكار دي كانت في دماغي، والحمد لله الهدف توفيق كبير وكرم من ربنا.

احمد الشيخ حرس الحدود الدوري

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

الكشك

أكلة الأجداد اللذيذة.. طريقة عمل الكشك

جدري القرود

جدري القرود لم يعد طارئًا عالميًا .. تفاصيل

نوبة قلبية

احذر.. 3 علامات يومية تشير للإصابة بنوبة قلبية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

