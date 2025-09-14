قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تسيير الرحلة الـ15.. «السكة الحديد»: أكثر من 14 ألف سوداني غادروا مصر عبر قطارات العودة الطوعية

حمادة خطاب

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتسيير الرحلة الخامسة عشرة ضمن القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم، في ضوء عمق ومتانة الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين البلدين.. ويتم تسيير ثلاث رحلات خاصة أسبوعيًا لهذا الغرض.

وانطلقت صباح اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025 الرحلة الخامسة عشرة للقطار رقم 1940، وعلى متنه المئات من الأسر السودانية، متجهةً من القاهرة إلى محطة السد العالي في أسوان، ومنها إلى السودان، ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن إلى نحو 14,193 راكبًا سودانيًا، ضمن جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين.

ومن المنتظر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي مساءً، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالي.

السكة الحديد النقل السودانيين الهيئة القومية لسكك حديد مصر الوزير

